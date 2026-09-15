La caída de parte de un techo deja a Parkinson Ferrol sin servicio de fisioterapia
La entidad denuncia que está a la espera de que la aseguradora se haga cargo desde hace 15 días
La Asociación Parkinson Ferrol denuncia la paralización de su sala de fisioterapia debido “a inacción da compañía de seguro de Santander Xeral”. Lamentan que hayan transcurrido ya más de 15 días desde que en la habitación en la que se ofrece ese servicio se viniera abajo parte del techo, debido a una fuga de agua producida en el piso de arriba.
El hecho provocó daños en el mobiliario de la estancia, que quedó repleta de escombros, un material que no pueden retirar hasta que pase algún perito de la compañía a realizar la oportuna valoración de daños.
“Todos estes escombros impiden aos usuarios do centro recibir a súa rehabilitación esencial”, denuncia su presidente Óscar González Montañés, quien lamenta públicamente “a situación de desamparo na que se atopa a entidade tralo derrube parcial do teito da sala de fisioterapia o pasado 30 de agosto”.
Explica González Montañés que el vecino responsable del incidente puso en conocimiento de su compañía aseguradora los hechos y se le prometió que en breve pasaría un perito a valorar el alcance de los daños, pero “transcorreron máis de 15 días sen que ninguén acudise ao local”, una falta de respuesta que “impide retirar os escombros acumulados e comezar os traballos de reparación necesarios para acondicionar o espazo”, lamenta el presidente.
A rehabilitación física non é unha opción para nós, é o tratamento diario que nos permite manter a mobilidade e a autonomía e contrarrestrar os sus efectos
González Montañez recuerda que la fisioterapia “é un servizo vital para os membros da asociación, xa que os enfermos desta patoloxía non podemos permitirnos o luxo de parar as nosas terapias, a rehabilitación física non é unha opción, é o tratamento diario que nos permite manter a mobilidade e a autonomía e contrarrestar os efectos da enfermidade”. Así, aseguran que cada día que pasan sin su sesión “ten consecuencias moi negativas e directas na nosa calidade de vida”. Por todo ello, exigen a la compañía aseguradora “a visita inmediata do perito e a resolución urxente do expediente para poder retirar a entulla e reabrir a sala”