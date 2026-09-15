La ASCM presenta el proyecto ‘Maris’, que une patrimonio, memoria marinera e inclusión

La propuesta se centra en recuperar y transmitir tradiciones marineras Cedida

La Asociación Sociocultural ASCM presentará el 21 de septiembre –a las 12.30 horas, en la Casa da Cultura de Valdoviño–, el proyecto ‘Maris: Memoria, Arte, Rede de Inclusión Social’, una iniciativa que pone en relación la recuperación del patrimonio cultural marítimo-pesquero con la participación y la inclusión social y que está financiado por el GALP A Mariña-Ortegal, con la colaboración del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) y de la Consellería do Mar, en el marco de las ayudas destinadas al desarrollo local participativo de las zonas costeras.

El acto contará con la asistencia del alcalde de Valdoviño, Alberto González Fernández, y de la presidenta de la ASCM, Paula Gárate, además de representantes y personas vinculadas de forma directa con el desarrollo de la iniciativa.

‘Maris’ nace con el objetivo de recuperar, preservar y difundir la memoria y el patrimonio cultural relacionado con el mar y los oficios pesqueros, “poniendo en valor los conocimientos, tradiciones, formas de vida y expresiones culturales que forman parte de la identidad de las comunidades costeras del territorio del GALP A Mariña-Ortegal”, explican desde la asociación ferrolana.

Uno de los aspectos diferenciales del proyecto es el papel que asumirán las personas con discapacidad, que participarán activamente en el conocimiento, recuperación y transmisión de este patrimonio, convirtiéndose en protagonistas y agentes activos de la cultura marinera.

Durante la presentación se ofrecerán detalles sobre los objetivos y diferentes fases de esta iniciativa, que se desarrollará durante los próximos años en el referido territorio