Ferrol en Común defiende medidas más drásticas para combatir la sequía en la comarca

El embalse das Forcadas se encuentra en niveles anormalmente bajos Daniel Alexandre

El grupo municipal de Ferrol en Común defendió este martes la imposición de medidas más drásticas ante la situación de prealerta por sequía en la que se encuentran varios concellos de la zona, incluida la ciudad naval. En este sentido, la formación afeó a Augas de Galicia que impulse iniciativas coyunturales frente a lo que considera “un problema estrutural”, abogando por desarrollar un plan de actuación a corto y medio plazo para evitar esta tesitura en los próximos años.

De este modo, desde FeC se propone establecer un control de las pérdidas de agua en el sistema de abastecimiento y la recuperación de otros abandonados, como el del Belelle; optimizar los recursos actuales y revisar el plan de evacuación de As Foracadas.