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Ferrol

Ferrol en Común defiende medidas más drásticas para combatir la sequía en la comarca

La formación aboga por redactar un plan de actuación a corto y medio plazo

Redacción Ferrol
15/09/2026 18:48
Embalse das Forcadas
El embalse das Forcadas se encuentra en niveles anormalmente bajos
Daniel Alexandre
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El grupo municipal de Ferrol en Común defendió este martes la imposición de medidas más drásticas ante la situación de prealerta por sequía en la que se encuentran varios concellos de la zona, incluida la ciudad naval. En este sentido, la formación afeó a Augas de Galicia que impulse iniciativas coyunturales frente a lo que considera “un problema estrutural”, abogando por desarrollar un plan de actuación a corto y medio plazo para evitar esta tesitura en los próximos años.

De este modo, desde FeC se propone establecer un control de las pérdidas de agua en el sistema de abastecimiento y la recuperación de otros abandonados, como el del Belelle; optimizar los recursos actuales y revisar el plan de evacuación de As Foracadas.

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