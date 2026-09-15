El viernes cierra el plazo de la Escola de Idiomas de Ferrol y la opción de traer a un amigo a clase

Una de las actividades de la Escola de Idiomas de Ferrol Daniel Alexandre

La Escola Oficial de Idiomas –EOI–, con sedes en Ferrol, Cedeira y As Pontes, mantiene abierto el plazo de matrícula hasta este viernes, a las 23.59 horas como máximo, de la misma manera que este también será el último día para participar en la iniciativa ‘Trae a un/ha amigo/a ás nosas clases’, siempre que sea en los horarios determinados en la página web o en el tablón de anuncios de la entrada del centro.

Estas singulares jornadas de puertas abiertas están pensadas para las variantes que todavía cuentan con plazas vacantes, haciéndolas coin­cidir con el período inicial del curso en el que todavía es posible matricularse.

Las tres sedes de Ferrolterra imparten clases de inglés, mientras que en la EOI de Ferrol se oferta además alemán, español, francés, galego, italiano y portugués.