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Idiomas

El viernes cierra el plazo de la Escola de Idiomas de Ferrol y la opción de traer a un amigo a clase

También hay sedes en As Pontes y Cedeira, en las que se imparte inglés

Redacción Ferrol
15/09/2026 05:00
Una de las actividades de la Escola de Idiomas de Ferrol
Una de las actividades de la Escola de Idiomas de Ferrol
Daniel Alexandre
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La Escola Oficial de Idiomas –EOI–, con sedes en Ferrol, Cedeira y As Pontes, mantiene abierto el plazo de matrícula hasta este viernes, a las 23.59 horas como máximo, de la misma manera que este también será el último día para participar en la iniciativa ‘Trae a un/ha amigo/a ás nosas clases’, siempre que sea en los horarios determinados en la página web o en el tablón de anuncios de la entrada del centro.

Estas singulares jornadas de puertas abiertas están pensadas para las variantes que todavía cuentan con plazas vacantes, haciéndolas coin­cidir con el período inicial del curso en el que todavía es posible matricularse.

Las tres sedes de Ferrolterra imparten clases de inglés, mientras que en la EOI de Ferrol se oferta además alemán, español, francés, galego, italiano y portugués.

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