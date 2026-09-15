El TSXG eleva a 77,3 euros por día y trabajador la indemnización que debe pagar Lidl por vulnerar el derecho de huelga en 2023

Una de las manifestaciones que se organizaron durante aquellas semanas, el 5 de abril de 2023 Jorge Meis

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) considera insuficiente la indemnización conjunta de 50.000 euros establecida en su momento por el Juzgado de lo Social de Ferrol por entender que Lidl había vulnerado el derecho a la huelga del personal del almacén que tiene en el polígono Río do Pozo.

En su sentencia, el alto tribunal gallego fija ahora la compensación en 77,33 euros por trabajador y día de huelga, una cantidad individual que varía en función de la participación de cada empleado (76 en total) en aquel conflicto laboral que se extendió durante casi 100 días.

La resolución, informa el comité de huelga, que en este proceso ha estado representado por el despacho de Lama & Asociados, también se refiere al "esquirolaje organizativo", cuestión que ya fue objeto de otra demanda anterior y de una resolución judicial que declaró vulnerado el derecho de huelga por el traslado de parte de la actividad del centro logístico de Narón a otros almacenes. Este antecedente es determinante en la valoración que el TSXG hace para establecer las indemnizaciones.

El comité de huelga recuerda, no obstante, que sigue pendiente de resolverse el procedimiento iniciado por Lidl en el que solicita que la huelga, que comenzó el 14 de febrero de 2023 y se prolongó durante 97 días, se declare ilegal. La empresa, señalan los trabajadores, habría promovido la reactivación de esta causa que estaba en suspensión y, de hecho, se fijó la vista para el pasado mes de julio, pero finalmente se aplazó y está a la espera de un nuevo señalamiento.

El comité de huelga celebra la sentencia y asegura que supone "un nuevo reconocimiento judicial de la vulneración de nuestros derechos fundamentales y un paso importante en la lucha que comenzó hace más de tres años".