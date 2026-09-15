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Ferrol

El ‘Super 11’ de la ONCE deja en Neda un premio de 15.000 euros

Redacción Ferrol
15/09/2026 11:07
kiosko de la ONCE de Castilla 91
El 'Super 11' es una de las alternativas de juego social de la ONCE 
Jorge Meis
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El ‘Super 11’ de la ONCE ha dejado en Neda un premio de 15.000 euros en el sorteo del viernes, 11 de septiembre.

Berta María Villar Fernández es la vendedora de la ONCE que ha dado estos 15.000 euros en un boleto con cinco apuestas, con un premio de 3.000 euros cada una, en la categoría de 8 de 9 del tercer sorteo del 11 de septiembre, que ha comercializado desde su punto de venta, situado en la Avenida de Algeciras, número 34, de Neda.

‘Super 11’ es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles en la combinación. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 85 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que se hayan elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos.

‘Super 11’ como las demás loterías seguras, responsables y sociales de la ONCE se comercializan por los 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

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