El Puerto de Ferrol y GPS presentan en la Seatrade Cruise la nueva terminal

Crucero amarrado en la dársena, este verano Jorge Meis

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, José Antonio Álvarez Vidal, y el director regional de Global Ports Holding para el Mediterráneo occidental, Francesc Grau, presentarán este miércoles, a las 12.15 horas, en la feria Seatrade Cruise Med 2026 que este año se celebra en Las Palmas, los detalles de la terminal de cruceros de Ferrol.

El acto tendrá lugar en el expositor del organismo Puertos del Estado, uno de los participantes en un evento que, hasta mañana, congrega a más de 2.000 profesionales del sector procedentes de 90 países, entre los que se encuentran más de 220 representantes de navieras de todo el mundo. La Seatrade Cruise Med es la feria de su ámbito más importante de Europa y, por lo tanto, el mejor escenario para que el Puerto de Ferrol y la compañía que construirá y gestionará la terminal durante los próximos 30 años, visibilicen una de las actuaciones más esperadas de los últimos tiempos.

“Para la Autoridad Portuaria”, explicaba ayer Álvarez Vidal, “es muy importante acudir a este certamen para dar a conocer el proyecto del Puerto de Ferrol para impulsar el tráfico de cruceros en alianza con Global Ports. Tener a uno de los principales operadores de puertos de cruceros del mundo como terminalista es una garantía para consolidar la ciudad a nivel internacional como destino turístico”.

Además, el presidente del organismo considera que la apuesta de Global Ports por Ferrol “supondrá una gran transformación que seguro que va a impulsar un tráfico que va a generar un importante valor añadido no sólo para la ciudad sino para Ferrolterra, incidiendo, estamos seguros de ello, en la economía local”.

La terminal se construirá en dos fases y prevé alcanzar las 50 escalas y los 80.000 pasajeros cuando esté plenamente operativa, en cinco años.