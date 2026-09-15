El PSOE vuelve a cargar contra el Concello por la baja ejecución de los presupuestos

El portavoz municipal del PSOE, Ángel Mato, en el pleno Jorge Meis

El PSOE de Ferrol volvió a cargar este martes contra el Concello por el bajo nivel de ejecución de los presupuestos municipales, especialmente en lo referente a inversiones reales.

A través de un comunicado de prensa, el portavoz de la formación, Ángel Mato, denunció que, durante el segundo trimestre de 2026, tan solo se dio salida al 24,03% de las cuentas, que en el caso de actuaciones concretas se situó en el 5,7% –de los 68,3 millones de euros disponibles para ello, se gastaron 3,89, aseguró–. Estos niveles, apunta, tienen “consecuencias directas na vida diaria da cidade”, insistiendo en que “os millóns que quedan sen gastar son rúas que non se humanizan, vivendas que non se rehabilitan, instalacións que no se recuperan, parques que non se renaturalizan e barrios que seguen sen recibir os investimentos que necesitan”.

Así, el portavoz municipal y antiguo alcalde puso como ejemplo algunas de las intervenciones en marcha pero que, a día de hoy, siguen acumulando retrasos, como la urbanización de la calle Rubalcava y de la plaza de Rosalía o el futuro pulmón verde de Catabois. De esta forma, Mato Escalona demandó la redacción de un calendario municipal de las intervenciones que refleje el estado administrativo de cada proyecto.