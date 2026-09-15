Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSOE vuelve a cargar contra el Concello por la baja ejecución de los presupuestos

Insiste en el gran impacto que tiene esta política en el día a día de los vecinos

Redacción Ferrol
15/09/2026 18:46
Pleno Ferrol
El portavoz municipal del PSOE, Ángel Mato, en el pleno
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El PSOE de Ferrol volvió a cargar este martes contra el Concello por el bajo nivel de ejecución de los presupuestos municipales, especialmente en lo referente a inversiones reales.

A través de un comunicado de prensa, el portavoz de la formación, Ángel Mato, denunció que, durante el segundo trimestre de 2026, tan solo se dio salida al 24,03% de las cuentas, que en el caso de actuaciones concretas se situó en el 5,7% –de los 68,3 millones de euros disponibles para ello, se gastaron 3,89, aseguró–. Estos niveles, apunta, tienen “consecuencias directas na vida diaria da cidade”, insistiendo en que “os millóns que quedan sen gastar son rúas que non se humanizan, vivendas que non se rehabilitan, instalacións que no se recuperan, parques que non se renaturalizan e barrios que seguen sen recibir os investimentos que necesitan”.

Así, el portavoz municipal y antiguo alcalde puso como ejemplo algunas de las intervenciones en marcha pero que, a día de hoy, siguen acumulando retrasos, como la urbanización de la calle Rubalcava y de la plaza de Rosalía o el futuro pulmón verde de Catabois. De esta forma, Mato Escalona demandó la redacción de un calendario municipal de las intervenciones que refleje el estado administrativo de cada proyecto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620