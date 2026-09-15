Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El personal civil vuelve a movilizarse por la consolidación de la subida salarial de 2025

Será el próximo martes, día 22, frente a la Puerta del Dique

Redacción Ferrol
15/09/2026 20:38
Concentración del personal civil de Defensa
Una de las protestas organizadas en los últimos meses
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Tras el parón del verano, y coincidiendo con la reunión de la mesa delegada de negociación del Ministerio de Defensa que tendrá lugar dos días después, el personal civil de este departamento está llamado a participar en una nueva concentración el próximo martes, día 22, frente a la Puerta del Dique del Arsenal, entre las 11.00 y las 11.30 horas.

El objetivo que se persigue con estas movilizaciones es conseguir que se consolide la mejora retributiva alcanzada el año pasado para que, explica la CIG, “deixe de depender de fórmulas provisionais ou dunha produtividade que debe ser autorizada periodicamente”. “Queremos”, explica Carlos García, “que se transforme nunha retribución estable, permanente e garantida para todo o persoal civil do Ministerio de Defensa”.

La propuesta pasa por un incremento del complemento específico para el personal funcionario y el aumento del complemento singular de puesto para el laboral, “de maneira que a mellora salarial quede incorporada definitivamente ás retribucións dos postos de traballo”.

El sindicato cree que es el momento de que el Ministerio “deixe de prolongar a incerteza e dea pasos concretos”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620