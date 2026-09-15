El personal civil vuelve a movilizarse por la consolidación de la subida salarial de 2025

Una de las protestas organizadas en los últimos meses Emilio Cortizas

Tras el parón del verano, y coincidiendo con la reunión de la mesa delegada de negociación del Ministerio de Defensa que tendrá lugar dos días después, el personal civil de este departamento está llamado a participar en una nueva concentración el próximo martes, día 22, frente a la Puerta del Dique del Arsenal, entre las 11.00 y las 11.30 horas.

El objetivo que se persigue con estas movilizaciones es conseguir que se consolide la mejora retributiva alcanzada el año pasado para que, explica la CIG, “deixe de depender de fórmulas provisionais ou dunha produtividade que debe ser autorizada periodicamente”. “Queremos”, explica Carlos García, “que se transforme nunha retribución estable, permanente e garantida para todo o persoal civil do Ministerio de Defensa”.

La propuesta pasa por un incremento del complemento específico para el personal funcionario y el aumento del complemento singular de puesto para el laboral, “de maneira que a mellora salarial quede incorporada definitivamente ás retribucións dos postos de traballo”.

El sindicato cree que es el momento de que el Ministerio “deixe de prolongar a incerteza e dea pasos concretos”.