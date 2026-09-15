El pabellón 5 de FIMO estará terminado entre septiembre y octubre

En estos momentos se está instalando el parqué del terreno de juego en el pabellón 5 Daniel Alexandre

El pabellón 5 de FIMO, que será el espacio destinado a los partidos oficiales de baloncesto y fútbol sala de la futura ‘Cidade do Deporte’, comienza a mostrar su aspecto definitivo. Y es que, en los últimos meses, las obras de este macroproyecto municipal se han concentrado en esta obra de cara a alojar durante la temporada 2026-2027 los encuentros del Baxi y O Parrulo mientras se acometen los trabajos de reforma de sus instalaciones habituales.

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Así, si bien el traslado de una sede a otra tuvo que ser demorado hasta noviembre por los retrasos iniciales en la ejecución –debidos, entre otros factores, a las malas condiciones meteorológicas de comienzos de año–, es innegable que, a día de hoy, el recinto presenta una imagen radicalmente diferente de la que tenía ya no en enero, cuando arrancaron las obras, sino en abril, cuando se realizó la primera presentación oficial.

Imagen clásica pero moderna

“Nos hemos centrado en el pabellón 5 para tenerlo terminado entre finales de septiembre y principios de octubre”, explica la concejala responsable del departamento de Urbanismo, Blanca García, señalando que en estos momentos se está trabajando en la colocación de la tarima del terreno de juego. En este sentido, la edila apunta que la reforma de la cubierta ya se ha completado, al igual que las fachadas, aunque en estas últimas aún restan algunos remates.

La nave mantiene su estética clásica con cobertura metálica, pero modernizada Daniel Alexandre

A simple vista, la nave mantiene su imagen clásica, con el techo y parte de los parámetros exteriores con una cobertura de chapa trapezoidal, pero a la vez modernizada, con grandes paneles opacos que permiten la entrada de luz en el interior a través de las grandes secciones que antiguamente contaban con bloques de vidrio mosaico. Asimismo, como un guiño a la estética clásica de FIMO, la fachada combina los tonos blancos y grisáceos con una franja en rojo anaranjado, similar al del antiguo recubrimiento metálico.

En cuanto al interior, las gradas prefabricadas –de doce alturas en los extremos norte y sur y de tres en el longitudinal oeste– también están terminadas, a falta de algunos retoques mínimos. Sí queda más trabajo por realizar en las estancias auxiliares, como los vestuarios, las oficinas, y las salas de recepción, aunque no deberían suponer una complicación a la hora de cumplir los plazos marcados. Finalmente, la responsable de Urbanismo señala que a nivel de servicios las labores están “prácticamente listas”.

Operario trabajando en una de las zonas de vestuarios Daniel Alexandre

Volviendo al exterior del pabellón, los nuevos accesos ya han sido abiertos y construidos, mientras que el anterior, en la fachada en la que se encuentran las gradas más bajas, está sellado. A este respecto, García Olivares explica que la intención es concluir en las próximas semanas la nave 5 y la urbanización de su parte trasera, donde se ubicará el primero de los nuevos espacios de aparcamiento del recinto. De este modo, podrá emplearse para las competiciones deportivas del Baxi y O Parrulo mientras el resto de las instalaciones permanecerán cerradas hasta concluir las obras, en un principio en junio de 2027.

Demoliciones completadas

Ya al margen de esta nave, lo ciertos es que, en comparación con el pasado mes de abril, algunas áreas presentan avances más que llamativos, mientras que otras, al no ser prioritarias, se están dejando para las siguientes fases del proyecto. Lo más impactante quizás en esta contraposición con el aspecto del recinto meses atrás son los trabajos de demolición, que ya han concluido. Como se recordará, el proyecto contemplaba la eliminación del pabellón 4, su anexo que lo conectaba al 5 –quedando, en su lugar, una nueva salida de portalón doble–, los antiguos locales de hostelería frente al edificio de la Marina y el inmueble donde hasta ahora estaban los equipamientos de Protección Civil.

El pabellón 4 y el edificio anexo que lo conectaban al 5 ya han sido demolidos, creándose un acceso en su lugar Daniel Alexandre

“Está ya todo listo. Ahora los trabajos restantes son los de vaciado de los escombros que se generaron”, relata. A estos derribos se suman también muchos segmentos de pavimento, que han sido cortados y retirados en previsión, por una parte, a la nueva carretera central que cruzará el recinto y al área de aparcamiento del extremo este, junto al río da Sardiña; y, por otra, al futuro desarrollo de las zonas verdes que rodearán buena parte de las instalaciones deportivas, “que será lo último que se haga”, subraya.

Otras actuaciones en marcha

Según avanzó la propia Blanca García en abril, la primera fase de la intervención se centraría en el pabellón 5, el de la Marina y la nueva sede de Protección Civil, además de las obras de exteriores ya mencionadas. Así, respecto a estas dos últimas construcciones, la responsable de Urbanismo apunta que “los dejamos un poco de lado” por la necesidad de terminar el principal de cara al inicio de la temporada deportiva, si bien esto no significa que las obras se hayan detenido por completo.

En cuanto al edificio castrense, que se destinará principalmente a la práctica del boxeo –también se empleará para otros deportes, pero aún no están completamente definidos–, presenta a día de hoy más avances de los que se aprecian desde el exterior y, de hecho, su interior se antoja mucho más amplio de lo que se veía cuando arrancaron las labores. “Lo que se ha hecho hasta ahora es la impermeabilización de la cubierta, se han puesto las carpinterías y se han completado las demoliciones donde irán los baños”, detalla la edila ferrolana. A este respecto, García Olivares explica que, aunque se ha priorizado la nave en la que se jugarán los partidos oficiales de baloncesto y fútbol sala, había trabajos que debían acometerse sin falta en verano para que la época de lluvias no paralizase su rehabilitación. “La envolvente está ya toda cerrada, que es lo principal”, zanja.

Operarios trasladando los marcos de los nuevos ventanales del edificio de Marina Daniel Alexandre

El de Protección Civil, por otra parte, muestra un desarrollo menor respecto a abril, pero porque en aquel momento la parte de las obras más llamativa, es decir, la reforma de las fachadas y la apertura de los accesos para los vehículos en el frontal oeste, ya se habían completado. De esta forma, la responsable municipal relata que las carpinterías también se han completado, al igual que una parte de las instalaciones de suministros. De hecho, el espacio de estacionamiento interior ya estaba prácticamente terminado durante la presentación de la reforma –será de hormigón pulido–, mientras que en los últimos meses se concluyó el proyectado contra incendios del techo –no se contempla cubrir las canalizaciones–. Así, únicamente quedaría construir los baños, completar la dotación de servicios y los remates, especialmente los interiores.

Futuras intervenciones

Por último, en lo que respecta a la segunda fase del proyecto, que dará comienzo tan pronto se terminen todas las actuaciones ya iniciadas, Blanca García afirma que las intervenciones se centrarán en principio en las edificaciones restantes, es decir, los pabellones 1 a 3, así como el antiguo inmueble que servía de entrada principal a FIMO. Los primeros, como se recordará, experimentarán una transformación más radical que el 5, pues el Concello busca una mayor integración con el entorno, dotándolos de grandes portalones con cristalera para mejorar la visibilidad. Asimismo, deberá subirse la cota del firme para salvar el desnivel existente, pero eso será algo que se realizará al final de las obras, durante la urbanización del entorno.

La nueva sede de Protección Civil apenas ha experimentado cambios desde el pasado mes de abril Daniel Alexandre

En el de la entrada, por otra parte, a la rehabilitación integral se sumará la eliminación de los grandes soportales de cara a lograr una unificación estética.