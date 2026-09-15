El Foro Cidadán se une a las protestas por la situación del servicio de autobús en el área

La plataforma denunció “a grandísima eiva” que sufre la comarca AEIG

Las protestas y denuncias por la situación del servicio de autobús en Ferrolterra con el inicio del curso escolar siguen sucediéndose. Esta semana, el Foro Cidadán polo Ferrocarril se unió a estas críticas, mostrando su apoyo a la labor de la Plataforma polo Transporte Público Digno en Ferrol e Comarca.

Usuarios del servicio Ferrol-A Coruña se organizan para compartir coche por el colapso de la línea Más información

Por medio de un comunicado, la entidad señaló que, si bien su trabajo se centra principalmente en la demanda de un sistema ferroviario moderno para el área, “dende a primeiro momento tivemos moi presente que o dereito á mobilidade en tren vai parello á existencia dun bo servizo público de transporte de viaxeiros por estrada”. En este sentido, el Foro defendió la importancia y eficiencia “dunha intermodalidade” entre ambos sistemas, lamentando al mismo tiempo “a gravísima eiva” que sufre a este respecto el entorno de Ferrolterra.

“Non se pode entender que incluso as liñas con máis demanda diaria de viaxeiros oferten prazas insuficientes e sufran retrasos horarios, incumprimentos que son frecuentes, cos prexuízos e riscos que padecen, día a día as persoas usuarias, sen que a Xunta de Galicia actúe para resolver este grave problema”, afirmó la entidad. A este respecto, la plataforma se hizo eco tanto del trayecto del pasado viernes entre Ferrol y Pontedeume que sobre una treintena de personas realizaron de pie –algo prohibido según el reglamento de tráfico–, como de la noticia de que los usuarios de este transporte están agrupándose a través de WhatsApp para compartir coche.

Así, desde el Foro se insta a la Xunta a que impulse una solución a esta coyuntura y a Renfe para que reconsidere su posición de no dotar a Ferrol y su entorno de mejores horarios y frecuencias al tren para que pueda servir de alternativa.