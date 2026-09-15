El Foro Cidadán se une a las protestas por la situación del servicio de autobús en el área
La entidad defendió la importancia y la eficiencia de la intermodalidad en el transporte público de viajeros
Las protestas y denuncias por la situación del servicio de autobús en Ferrolterra con el inicio del curso escolar siguen sucediéndose. Esta semana, el Foro Cidadán polo Ferrocarril se unió a estas críticas, mostrando su apoyo a la labor de la Plataforma polo Transporte Público Digno en Ferrol e Comarca.
Por medio de un comunicado, la entidad señaló que, si bien su trabajo se centra principalmente en la demanda de un sistema ferroviario moderno para el área, “dende a primeiro momento tivemos moi presente que o dereito á mobilidade en tren vai parello á existencia dun bo servizo público de transporte de viaxeiros por estrada”. En este sentido, el Foro defendió la importancia y eficiencia “dunha intermodalidade” entre ambos sistemas, lamentando al mismo tiempo “a gravísima eiva” que sufre a este respecto el entorno de Ferrolterra.
“Non se pode entender que incluso as liñas con máis demanda diaria de viaxeiros oferten prazas insuficientes e sufran retrasos horarios, incumprimentos que son frecuentes, cos prexuízos e riscos que padecen, día a día as persoas usuarias, sen que a Xunta de Galicia actúe para resolver este grave problema”, afirmó la entidad. A este respecto, la plataforma se hizo eco tanto del trayecto del pasado viernes entre Ferrol y Pontedeume que sobre una treintena de personas realizaron de pie –algo prohibido según el reglamento de tráfico–, como de la noticia de que los usuarios de este transporte están agrupándose a través de WhatsApp para compartir coche.
Así, desde el Foro se insta a la Xunta a que impulse una solución a esta coyuntura y a Renfe para que reconsidere su posición de no dotar a Ferrol y su entorno de mejores horarios y frecuencias al tren para que pueda servir de alternativa.