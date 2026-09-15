El BNG demanda a la Xunta el soterramiento de la línea aérea de alta tensión de Caranza

La seguridad y el impacto paisajístico son dos factores que destaca la formación Jorge Meis

El BNG llevará esta semana al Parlamento de Galicia una reivindicación histórica del barrio de Caranza: el soterramiento de la línea aérea de alta tensión que recorre la línea de costa del área, entre la subestación de Navantia hasta la de Cornido, en el término municipal de Narón.

Por medio de un comunicado, la formación recordó que se trata de una actuación “pendente desde hai máis de 25 anos” y calificada de “necesaria” en el proyecto de rehabilitación del litoral. En este sentido, el diputado nacionalista que defenderá la propuesta, Mon Fernández, afirmó que “non é razoábel” que este tendido “continúe sobrevoando unha das zonas máis concorridas” del barrio, exhortando al gobierno gallego a “actuar diante das empresas” titulares de la instalación.

“Queremos que esta iniciativa sirva para desbloquear definitivamente o proxecto e dar resposta a unha demanda histórica de Caranza. E queremos que se faga de xeito transparente, contando con todas as persoas afectadas”, aseveró el representante, que abogó por que la tramitación cuente con la participación de los Concellos de Ferrol y Narón.

Asimismo, Fernández Alfonzo puso el foco en las dos principales problemáticas de este tendido: por una parte, en la inseguridad, asegurando que la línea “xera unha percepción de incerteza e risco entre a veciñanza”, lo que, a su juicio, “condiciona o uso cotián desta parte da costa”. Y, por otra, en el impacto paisajístico que tienen estas torres, defendiendo que el soterramiento permitirá mejorar la integración visual de la costa y facilitar futuros proyectos en el área.