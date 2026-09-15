El aprobado  de Ferrolterra otorgado por la influencer celíaca ‘Angie glutenfree’

Angie en la calle Real, donde se hizo varias fotos y disfrutó de los helados 100% libres de gluten de Bico de Xeado Cedida

La responsable del perfil 'Celíaca_por_mimundo', conocida como ‘Angie Glutenfree’ es una celíaca que ha convertido su problema de salud en un refugio para miles de personas como ella, que quieren seguir viajando y recorriendo el mundo sin miedo a ponerse enfermos por haber comido algo que no debían.

Su diagnóstico llegó hace ya 14 años, “después de un periplo de años de especialistas y pruebas”. Recuerda que por aquel entonces ella vivía en Dubai, “donde he residido durante 12 años, un lugar desde el que empecé a descubrir el mundo sin gluten”. En aquellos primeros años, tras ponerle al fin nombre a lo que le pasaba, Angie pensó que estaría bien poder compartir con otras personas su experiencia como celíaca. “Comentarles sobre mis restaurantes favoritos, los lugares donde podía comer tranquila, los productos que descubría, mis viajes y, sobre todo, aquellos sitios en los que yo había tenido una buena experiencia sin gluten”, así es como nació su faceta como creadora de contenido. “Al principio solo quería compartir lo que me funcionaba a mí y ayudar a otras personas celíacas a encontrar lugares donde disfrutar sin miedo pero, con el tiempo, aquella pequeña idea fue creciendo hasta lo que es hoy”, con más de 14.500 seguidores en Instagram.

Asegura Angie que “cada recomendación es una experiencia real”. Además, añade que ‘Celíaca por mi mundo’ nació para compartir y sigue creciendo para ayudar.

Aunque suele viajar a menudo a diferentes localizaciones de Galicia, el pasado mes de agosto hizo parada en Ferrol, un plan inesperado, como afirma, que le ha regalado grandes momentos. Eso sí, como cada tour en el que se embarca su pregunta siempre es la misma: ¿Dónde voy a poder comer sin gluten y con garantías? Así, asegura que para ella viajar “no consiste únicamente en encontrar algo que ponga ‘sin gluten’, necesito saber que conocen la celiaquía, que tienen cuidado también con la contaminación cruzada y que puedo sentarme a la mesa tranquila”.

De su experiencia en Ferrol –visitó la ciudad naval, así como los concellos de Narón o Cedeira–, asegura que “descubrí opciones 100% sin gluten, restaurantes que conocen las necesidades de los celíacos y establecimientos donde pude disfrutar de la gastronomía gallega sin sentir que estaba renunciando a nada en este viaje, en el que he disfrutado de lugares, paisajes, gastronomía y muchas experiencias sin gluten”.

Descubrí opciones 100% gluten free, restaurantes que conocen las necesidades de los celíacos y locales donde pude disfrutar de la gastronomía gallega Angi (Celíaca por mi mundo)

Experiencia en la zona

De los lugares en los que comió en la urbe destaca un negocio especializado como Encher o buche sin gluten, del cual ensalza que sirvan productos de obradores gallegos, como Santi Sin Gluten (Narón) y Amaranto (A Coruña). “Además, hacen unas pizzas muy ricas que también puedes degustar en el local”, subraya. También disfrutó de la oferta de la Taberna del Puerto, “No es 100% sin gluten y las opciones son limitadas, no tienen pan sin gluten y debido a la contaminación que puede haber solo pude comer pulpo con cachelos y ensalada”, afirma. También hicieron parada en otro clásico de la ciudad, como O Bacoriño, situado en la calle San Francisco. “Fue de mis favoritos, probamos sus embutidos, y su tortilla, eso sí, hay que reservar con tiempo y sus horarios en verano eran reducidos”, explica la influencer al tiempo que añade que “no encontré en Ferrol ciudad ningún restaurante 100% sin gluten”. En la urbe naval también le sorprendió gratamente la heladería Bico de Xeado y sus helados aptos para celíacos.

En Narón, comieron en Casa Juanito, un restaurante que sí está asesorado por Acega (Asociación de Celíacos de Galicia). “Me gustó mucho la comida, y ayuda mucho tener la confianza de saber que controlan los protocolos sin gluten. También aprovecharon para comprar algunas cosas para los desayunos en Santi sin Gluten. “Aquí la pastelería es 100% sin proteína de cereal y abastece a toda la comarca y todo lo que probé me gustó mucho”, asegura.

En el municipio cedeirés, como en Ferrol, no halló ningún restaurante específico para celíacos. “En San Andrés de Teixido, al ser un pueblo tan pequeño, tampoco encontramos ninguno, pero puedes pedir alternativas como pulpo o zamburiñas, si controlan la contaminación, claro”. La otra opción, indica, es “llevarte tu kit sin gluten”.

También hicieron parada en Cabanas, pudiendo disfrutar en el Chiringuito de Los Pinares, que cuenta con el aval de Acega. “Comida fenomenal y también los protocolos, tienen pan sin gluten y una carta muy extensa para celíacos, fue otro de mis favoritos en este viaje”.

Ferrolterra aprueba el test de esta influencer, pero porque la gente celíaca está acostumbrada a barajar otras opciones y buscar alternativas, y algunas de las alternativas en esta zona, como platos de marisco o pescados, están muy buenas.