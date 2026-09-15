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Cine

Dos talentos ferrolanos se lucen en el XXII London Spanish Film Festival

La película 'Rondallas', protagonizada por Javier Gutiérrez, inaugura cuatro días de cine gallego en Reino Unido

Redacción Ferrol
15/09/2026 05:00
Fotograma de ‘Rondallas’, uno de los títulos con implicación ferrolana
Fotograma de ‘Rondallas’, uno de los títulos con implicación ferrolana
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El XXII London Spanish Film Festival volverá a hacer un hueco especial al cine gallego con la cuarta edición de ‘Letters from Galicia’, una sección organizada por el Galician Film Forum que se inaugurará, este viernes en Riverside Studios (Reino Unido), con la proyección de ‘Rondallas’. Además de este título, con protagonista ferrolano, el cineasta local Ángel Suanzes presentará ‘Escala un cincuenta mil’.

Esta película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Javier Gutiérrez, junto a otros actores de reconocido prestigio a nivel estatal como María Vázquez y Tamar Novas, dará inicio a esta la iniciativa que acerca al público británico una selección de las últimas novedades en creación audiovisual realizadas en este territorio.

Desde el viernes hasta el lunes, la programación dará a conocer cinco cortometrajes en la sesión Short Letters from Galicia, en la que se incluye el debut del periodista y escritor ferrolano Ángel Suanzes ‘Escala un cincuenta mil’.

Además, habrá un coloquio con la actriz Mara Sánchez, protagonista de ‘As liñas descontinuas’, dirigida por Anxos Fazáns.

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