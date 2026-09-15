Cinco empresas optan a redactar el proyecto de urbanización de la parcela del Cuartelillo de Marinería

El proyecto de demolición ya está adjudicado Daniel Alexandre

Los técnicos de Casa 47 Entidad Estatal de Vivienda analizan estos días las propuestas de cada una de las cinco empresas que se presentaron al concurso para la redacción del proyecto de urbanización de la parcela del Cuartelillo de Marinería, entre la calle María y la plazoleta de San Roque, como paso previo para la construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible.

Este es el primer proceso que abre el organismo dependiente del Gobierno central, que prevé que el conjunto de la actuación –demoliciones, proyectos y construcción– tenga un coste de algo más de cuatro millones.

En ese sentido, cabe recordar que ya está presentado el paso previo, que sería la demolición de las construcciones sin uso existentes, adjudicado a la empresa Proyfe, que el 17 de abril entregó el proyecto completo, valorado en unos 260.000 euros. La idea, según manifestaron en su momento fuentes de la entidad pública de vivienda, era hacer coincidir ambos pasos –demolición y urbanización– en el tiempo a fin de evitar paréntesis que alargarían las molestias a los vecinos del entorno.

Casa 47 ha destinado al proyecto de urbanización cerca de 49.000 euros, cantidad a la que hay que sumar los impuestos. En él se definen las obras necesarias para la conexión de los servicios y las infraestructuras interiores de la actuación con los generales que ya existen, así como el levantamiento topográfico de los terrenos –que abarcan una superficie de 1.636 metros cuadrados– y la realización de los estudios geotécnicos necesarios no solo para la ejecución del programa de urbanización, sino también para la realización de los futuros proyectos de edificación.

El Cuartelillo de Marinería de la calle María pertenecía al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa –Invied–. Con esta intervención se crearán unas veinte viviendas –aunque la cifra exacta no se conocerá hasta que el proceso avance– destinadas a la bolsa de alquiler accesible que está impulsando el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.