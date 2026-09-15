Caminatas, circuitos escolares y charlas, las propuestas de la nueva Semana da Mobilidade

Una de las propuestas de la edición 2025 de esta iniciativa AEIG

Mañana miércoles, día 16, dará comienzo una nueva edición de la Semana da Mobilidade, una iniciativa municipal que tiene como objetivo informar, tanto a los adultos como a los más pequeños de la casa, de las ventajas de las formas de transporte más sostenibles. Bajo el lema ‘Ferrol móvese’, la programación se centrará principalmente en los centros educativos del concello, pero sin olvidar al resto de la ciudadanía.

Por una parte, tanto en la jornada inicial como en la del viernes 18, los alumnos del instituto Saturnino Montojo y del colegio Isaac Peral, ambos en el barrio de Esteiro, recorrerán la calle Fernando VI hasta sus respectivas instalaciones de enseñanza en el marco de la iniciativa Camiños Escolares Seguros. Entremedias, el jueves, 17, voluntarios de Protección Civil visitarán diversos centros educativos del municipio para impartir charlas sobre la seguridad en la movilidad diaria.

Asimismo, el sábado 19, a las once de la mañana, se instalará en la plaza de la Constitución un circuito infantil que los más pequeños de la casa podrán disfrutar con sus bicicletas, patinetes y otros vehículos alternativos. Al día siguiente, a la misma hora, tendrá lugar una marcha ciclista popular, con salida en Amboage –el Concello señaló que se trata de la misma programada para el día 27, pero que se adelantó para hacerla coincidir con esta Semana da Mobilidade–.

Por último, como contrapartida a todas estas actividades, desde el gobierno local se ha programado dos rutas guiadas por el casco urbano de la ciudad naval. La primera, ‘Ferrol modernista’, tendrá lugar el lunes 21 a las once de la mañana, con inicio en frente al edificio de Correos; mientras que la segunda, ‘As antigas fábricas de Ferrol’, tendrá lugar tanto ese mismo día a las 17.00 como el siguiente, a la misma hora, saliendo ambas del puerto de Curuxeiras.