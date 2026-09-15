La entidad ofrecerá servicio de asesoramiento el segundo y cuarto lunes de cada mes en la primera planta del centro hospitalario Daniel Alexandre

Asotrame sigue reforzando su presencia en los hospitales gallegos. Y así, con el objetivo de acercarse a los pacientes de cáncer hematológico que se encuentran en pleno proceso de la enfermedad y a sus familiares, estrenaba en las últimas horas, coincidiendo con el arranque del curso, presencia en el Hospital Naval, perteneciente al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Gracias al apoyo brindado por la Xerencia de esta Área Sanitaria, la asociación, centrada en el acompañamiento y mejora de la calidad de vida de personas enfermas de leucemias, linfomas mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos y la de sus allegados podrá hacer uso quincenalmente de un despacho próximo a las consultas de oncohematología, en la primera planta del edificio.

Personal del equipo técnico de la entidad se desplazará a este espacio el segundo y el cuarto lunes de cada mes, en horario matinal, para informar de los servicios gratuitos que ofrece Asotrame al colectivo. Además, brindará apoyo emocional o social en caso de que el usuario lo demande.

La muestra fotográfica de Asotrame se puede visitar hasta este miércoles en el hall del Marcide EC

Exposición en el Marcide

Desde febrero del 2025, la entidad con sede en el barrio de Ultramar, venía contando con presencia mensual en el espacio para asociaciones del Hospital Arquitecto Marcide, en cuyo hall se puede visitar hasta este miércoles la exposición itinerante “La piel como testigo, entre la vida y su herida”. La muestra de Asotrame, realizada con apoyo de la farmacéutica Sanofi, pone cara, a través de los retratos del fotógrafo Xosé Durán, y da voz a quienes conviven con la enfermedad injerto contra receptor, una complicación, potencialmente mortal, que surge en muchos casos tras el trasplante de médula de un donante.