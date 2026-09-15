AFAL celebra con un amplio programa reivindicativo el Día Mundial del Alzheimer

La entidad celebrará varias sesiones informativas

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, AFAL Ferrolterra pondrá en marcha durante las próximas semanas un programa de actividades dirigido a sensibilizar a la ciudadanía, favorecer una mayor comprensión de las demencias y generar espacios de conocimiento y reflexión en torno a las personas afectadas, sus familias y quienes los cuidan.

La programación combina divulgación científica, sensibilización social y participación comunitaria, e incluye una exposición, la iluminación simbólica en diferentes municipios de Ferrolterra y un ciclo de conferencias abierto a la ciudadanía.

Así, este lunes se inauguraba en Odeón la muestra “Alzheimer: un día para visibilizar, cada día para acompañar”, una propuesta orientada a acercar a la población la realidad cotidiana de las personas con alzhéimer y otras demencias y de quienes las acompañan y cuidan a través de una serie de paneles acompañados de fotografías y textos.

La iniciativa pretende ir más allá de la sensibilización vinculada a una única fecha, “poniendo el foco en la importancia del acompañamiento, la información y el apoyo durante todo el proceso de la enfermedad”. Así, el 21 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la citada efeméride, diferentes municipios de la comarca iluminarán espacios y edificios representativos como gesto simbólico de apoyo y visibilización. Participarán los concellos de Ferrol, Ares, Cedeira, Fene, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, San Sadurniño y Valdoviño.

Con esta acción conjunta, AFAL Ferrolterra quiere recordar que “el alzhéimer no afecta únicamente a quien recibe el diagnóstico, sino también a sus familias, a las personas cuidadoras y, en definitiva, al conjunto de la comunidad”.

Desde AFAL recuerdan que el alzhéimer no afecta únicamente a quien recibe el diagnóstico, sino también a sus familias

Además, informan de que la programación se completa con el habitual ciclo de conferencias, que se celebrará en el Antiguo Hospicio de Ferrol (C/ Méndez Núñez nº 11, 19.00 horas).

La primera conferencia tendrá lugar el 17 de septiembre bajo el título “Invertir en memoria: por qué el acceso a los nuevos tratamientos no puede esperar”, a cargo de Carlos Spuch, investigador del Grupo de Neurociencias Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.

Su intervención abordará uno de los principales debates actuales en torno a la enfermedad de Alzheimer: la llegada de nuevas opciones terapéuticas y la necesidad de que los avances científicos puedan trasladarse de forma efectiva y equitativa a las personas que podrían beneficiarse de ellos.

El ciclo tendrá continuidad el 24 de septiembre con la conferencia “La soledad no deseada: un reto social, una responsabilidad compartida”, impartida por José Manuel Pazos Seco, director técnico y de operaciones de Geriatros S.A.U. La charla permitirá reflexionar sobre un fenómeno de creciente importancia social, especialmente entre las personas mayores, y sobre la necesidad de avanzar hacia comunidades capaces de detectar, prevenir y dar respuesta a situaciones de aislamiento y soledad no deseada.

Finalmente, el 1 de octubre tendrá lugar la conferencia “La inteligencia emocional como predictor de bienestar en cuidadores familiares. Una propuesta de programa de intervención”, a cargo de Isabel González-Abraldes Iglesias. Esta última sesión pondrá el foco en las personas cuidadoras y en la importancia de atender también su bienestar emocional, proporcionando herramientas que permitan afrontar las demandas asociadas al acompañamiento y cuidado de una persona con demencia.

Las actividades organizadas este año se enmarcan, además, en la reivindicación impulsada por el movimiento asociativo del alzhéimer para reclamar una respuesta decidida ante uno de los principales desafíos sociosanitarios de las próximas décadas.

Desde AFAL Ferrolterra se anima a toda la ciudadanía, personas afectadas, familias, profesionales y agentes sociales de la comarca a participar en las actividades y contribuir a construir una sociedad “con más conciencia, más apoyo y más vida”.