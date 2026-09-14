O xornalista ferrolán Ángel Suanzes estrea no Festival de Cans a historia familiar dunha viaxe nun 600
Cunha ampla experiencia en recoñecidas cadeas de televisión estatais, o autor debuta como director cun relato persoal que fai partícipe a moitos, 'Escala un cincuenta mil'
Entre as 11 curtas de non ficción que se proxectarán na sección Furacáns do Festival de Cans, que se celebrará do 19 ao 23 de maio, tres son estreas absolutas. Unha delas é a do xornalista ferrolán Ángel Suanzes, ‘Escala un cincuenta mil’, o seu debut como director, producido por Rebordelos, que chega despois dunha carreira na que se foi especializando en coberturas vencelladas ao cinema (Cannes, Venecia, San Sebastián e Premios Goya), colaborou en distintos festivais e incluso recibiu, no 2023, o Chimpín de prata que se entrega no evento do Porriño.
Todo comezou achando, no medio dunha mudanza, unha carpeta identificada por fóra como “Viaje de bodas”. No seu interior, “unha morea de facturas, moitos mapas, planos de cidades... e había pousavasos, contas de restaurantes, incluso unha factura dun taller mecánico”, lembra o director. O que espertou a atención do cartafol era a ausencia de recordos dese inicio dunha relación amorosa, “era pura documentación” dun percorrido “que fixeron os meus pais nun 600”.
Segundo Ángel Suanzes, é algo habitual: “os fillos non coñecemos as historias dos nosos pais, non porque eles non queran contalas, senón porque moitas veces non escoitamos”. Así, decidiuse mergullar neste mar de “espazos baleiros”, limitado pola memoria humana e condicionado polas ideas previas que, coma boa parte dos recordos que se adoitan ter na primeirísima infancia, nacen “porque existe unha foto, porque alguén che contou algo, etc”.
Atraído polo misterio de “que farían aquelas dúas persoas que non conviviran xuntas aínda”, unha parella de mozos no ano 1974, que viaxou a moita menos velocidade do que é posible hoxe en día e percorreu máis quilómetros dos que agora son precisos para a mesma ruta, abordou a curtametraxe de xeito que fai partícipe a moitas xeracións.
Así pois, en ‘Escala un cincuenta mil’ atópase un vencello coa actualidade, atendendo, por exemplo, a como é o inicio dunha relación de parella agora. As diferenzas son moitísimas, “a miña nai pasou de depender do meu avó a depender do meu pai, precisaba a sinatura para todo”, do mesmo xeito que pasaba con todas as mulleres na época. Non obstante, tamén “hai outras moitas cousas na relación de parella que non cambiaron tanto”.
O director seguiu a pegada dos seus pais por unha infinidade de hoteis onde deixarían parte desta historia, na que o espectador poderá ver escenas rodadas en Vigo, Toledo, Cuenca, Zamora ou Cataluña, que foi o destino máis afastado da viaxe, até o seu regreso a Ferrol.
A pesar de que se poida tirar unha ollada máis lineal desta ruta, a estrutura da curtametraxe propón un xogo entre lembranzas e esquecementos, que explora os grises entre a realidade e ficción dunha vida auténtica, de xeito que, incluso, se reflexiona sobre “ata que punto esta historia que contamos, aínda que parta dunha base documental, é verdade ou é mentira”.
Esa distorsión é a que puxo o título de ‘Escala un cincuenta mil’, unha produción que se proxectará no día grande do festival, o sábado 23 de maio, e á que anima a asistir Suanzes ao público ferrolán, sobre todo polo interese de ver o seu propio territorio a través doutros ollos. Ademais, deu conta doutra orixe local no equipo, Brais Romero, da distribuidora La Machina.
“Cans paréceme un espazo fundamental agora mesmo dentro do panorama do cinema en Galicia”, partindo do feito de que non só apoian este sector senón tamén “outras cuestións culturais como pode ser a música”, incluíndo actuacións tan destacadas como De ninghures, Nat Simons e Aurora Beltrán, Alana, Arizona Baby ou The Homens, entre outras moitas.