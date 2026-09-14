Mª José Llergo y Dani Wilde Band llegarán a Ferrol este próximo otoño

Llergo en una imagen promocional Cedida

El Concello de Ferrol informó este lunes de los dos nombres que completarán la programación cultural del último trimestre del año en la ciudad: Dani Wilde Band, que estará sobre el escenario del teatro Jofre, y María José Llergo, que se subirá a las tablas del Auditorio Álvaro Lamas de Caranza.

La cantante británica es una de las figuras más destacadas del blues hecho en su país, llegando a la ciudad naval acompañada de su hermano, Will Wilde, con quien mantiene el proyecto de The Wildes, conocidos también como Blues Siblings. Asimismo, destacan desde el Consistorio que cuentan además con un formato dúo en acústico que combinan la tradición blusera con los sonidos más contemporáneos.

Por su parte, la cantante y compositora cordobesa tiene una marcada raíz flamenca que mezcla con música electrónica y otros estilos. La artista, que se dio a conocer al público generalista con su videoclip ‘Niña de las dunas’, está considerada una de las voces más singulares del panorama musical, especialmente del que se refiere a la música del raíz.

Reconocida con un Premio Goya a la Mejor Canción Original por ‘Te espera el mar’, el tema principal de la película ‘Mediterráneo’, dirigida por Marcel Barrena, dos años después recibió el galardón al Mejor Álbum Folclórico en la primera edición de los Premios de la Academia de Música de España.

Fechas

El importe total de las dos actuaciones, precisa el Concello, es de 29.040 euros, de los que 12.100 corresponden al recital de la británica, el 3 de octubre en el Jofre, y 16.940 al concierto de Llergo en el Auditorio, que está fijado para las 20.30 horas del próximo 14 de noviembre.

Para este último, además, ya estarán las entradas a la venta a través de la plataforma web de ataquilla.com desde las 10.00 horas de este martes y se pueden adquirir por un precio desde los 20 euros.