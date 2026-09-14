Luz verde al asfaltado de la avenida de Castelao, adjudicado a la empresa Canarga

La avenida de Castelao es una de las vías más transitadas de la ciudad Daniel Alexandre

Una de las principales arterias del barrio de Caranza, la avenida de Castelao, se arreglará en las próximas semanas tras la adjudicación del aglomerado a la empresa Canarga. En esta obra, que el gobierno de Rey Varela considera “prioritaria” por afectar “á mobilidade diaria de centos de veciños e veciñas”, se invertirán cerca de 267.000 euros que servirán para renovar más de 10.000 metros cuadrados de pavimento, incluidas las zonas de contacto con las calles adyacentes.

La intervención en esta avenida es una de las más grandes del plan de aglomerados y se desarrollará en tres meses para corregir el deterioro que presenta en gran parte de su capa de rodadura. Además, tiene una garantía de cinco años.

Las tareas consistirán en el fresado del firme con un espesor de seis centímetros en las zonas de encuentro con las calles contiguas, aceras y arquetas y se aplicará una capa de, como mínimo, seis centímetros en toda la vía.

Por otro lado, la Xunta de Goberno aglomerará también por 153.000 euros los caminos de Regueira –725 metros– y Seara-Coimil 175–, en Pazos, y también los de Carregal, Pragaíño y Pardiñas en San Xurxo. Los trabajos durarán tres y dos meses, respectivamente.