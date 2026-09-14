Liderazgo y participación política de mujeres migrantes en unas jornadas en Ferrol

Una marcha de migrantes por las calles de la ciudad naval EC

Entre el 24 y el 26 de septiembre la ciudad acogerá la celebración de las ‘Jornadas Formativas Regionales: Liderazgo y participación política de mujeres migrantes’. Un evento de corte formativo que se convertirá en un espacio fundamental para dotar a las migrantes de herramientas comunicativas que les permitan incidir activamente en el escenario público.

El desarrollo de este programa es el resultado de una estrecha colaboración institucional que se enmarca en el proyecto ‘WMW Plattform’, propuesta transnacional cofinanciada por la Unión Europea a través de la iniciativa ‘Citizens, Equality and Values’, diseñada específicamente para fomentar el compromiso y la participación ciudadana.

El desarrollo de este programa es el resultado de una “estrecha colaboración organizativa, que demuestra la fuerza del trabajo en red”, explican los organizadores, las entidades Movilidad Humana, Escode, Collectif des Femmes y Red Latinas. La cita también tiene el respaldo de diferentes administraciones, contando con la intervención, entre otros, del alcalde de la ciudad, José Manuel Rey; la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela; la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy y la vicerrectora del campus de Ferrol y Responsabilidad Civil, María Ares.

El programa está claramente orientado a la acción y la oratoria e incluirá varios temas de debate o discusión. De este modo, para la jornada inaugural, la del jueves día 24, la temática se centrará en las juventudes migrantes, abordando conceptos como su identidad, su voz y la comunicación política, incluyendo además ponencias sobre cómo tomar la palabra en el contexto actual.

El viernes 25 se celebrarán mesas informativas con las “lideresas y políticas” Dora Aguirre, Carolina Elías Espinoza, Diana Paredes Choquehuanca y Marisol Herreño. Todas debatirán sobre competencias comunicativas y la gestión de tensiones en la construcción de alianzas.

El programa llega a su fin el sábado 26 con una sesión intensiva y práctica a cargo de Laura Arroyo Gárate, periodista y divulgadora política, que se centrará en cuestiones relacionadas con la oratoria, la presencia pública, la comunicación no verbal y simulaciones de portavocía en situaciones reales.

Los organizadores afirman que en el contexto político europeo local, “promover la participación ciudadana de colectivos históricamente infrarrepresentados, es un pilar fundamental para la democratización”. Por este motivo es que surgen estas sesiones, enfocadas en la resolución de conflictos y formación.