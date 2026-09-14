La reparación del pabellón del Ensanche A costará 312.000 euros

Las filtraciones de agua desde la cubierta son frecuentes Jorge Meis

La empresa Iam Rumbo asume la ejecución de las obras de renovación del pabellón del Ensanche A, una actuación incluida en el proyecto de Cidade do Deporte del actual gobierno municipal a la que se destinarán cerca de 312.000 euros. La firma de Culleredo ha sido la opción elegida y ratificada en la Xunta de Goberno de este lunes, entre otras razones, por extender de uno a seis años el plazo de garantía.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha incidido en que la falta de mantenimiento "ao longo de moitos anos" es la causa del deterioro de algunos de los elementos del polideportivo, que con esta intervención se ofrecerá a los clubes una instalación "acorde ás súas necesidades e ao que merecen".

Así, los trabajos consistirán en reparar e impermeabilizar la cubierta y en renovar el pavimento de la pista en las zonas afectadas por la polilla. En esa línea, se aplicará un tratamiento específico a la madera para evitar males mayores y también se instalará una iluminación adaptada a la normativa para competiciones deportivas, dijo el regidor.

El cambio en la fontanería, la sustitución del canalón de los vestuarios y otras actuaciones de accesibilidad, como la colocación de una puerta corredera automática para facilitar el acceso a la pista a personas con dificultades de movilidad completarán el grueso de los trabajos.

Gómez Noya y Santa Mariña

La reunión semanal del ejecutivo ferrolano también dio el visto bueno al plan de seguridad y salud del proyecto de mejora del complejo Javier Gómez Noya, donde se invertirán 454.000 euros en trabajos como la instalación de una bomba de calor específica para producir ACS y garantizar una temperatura estable durante los picos de demanda, reducir el consumo eléctrico y disminuir las emisiones.

También se aprobó el plan para las obras en el pabellón de Santa Mariña, por lo que, avanzó el alcalde, "estas dúas actuacións, a de Caranza e a de Santa Mariña, poderán comezar decontado".