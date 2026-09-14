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Realidad Virtual

La experiencia inmersiva ‘Symphony’, de la Fundación la Caixa, llegará este miércoles a Ferrol

Esta iniciativa se presentará en la instalación temporal de la plaza de Armas

Redacción Ferrol
14/09/2026 21:48
Esta propuesta se dirige al público a partir de 8 años
Esta propuesta se dirige al público a partir de 8 años
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Este martes 15 se presentará en la instalación temporal que acoge la plaza de Armas la experiencia inmersiva ‘Symphony. Un viaje al corazón de la música’, una iniciativa de la Fundación la Caixa que llegará el miércoles 16 a la ciudad para quedarse hasta el martes 27 de octubre

La propuesta que está por venir invitará a disfrutar de la música desde una perspectiva totalmente nueva, que posibilitan los avances en realidad virtual, de manera que el espectador puede vivir la experiencia de un concierto sintiéndose un intérprete más de la orquesta. Gustavo Dudamel cogerá la batuta para dirigir a los más de 100 músicos de la Mahler Chamber Orchestra, protagonista de esta actividad itinerante ganadora de los European Heritage Awards, entre otros premios.

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