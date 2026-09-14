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Ferrol

El plazo para solicitar ayudas para fiestas patronales en Ferrol se abre este martes

Las subvenciones van desde los 1.000 a los 5.000 euros

Redacción Ferrol
14/09/2026 21:34
Integrantes de la comisión de fiestas de Caranza con el cartel de 2026 en el centro cívico
Miembros de la comisión de fiestas de Caranza
Cedida
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Tras la publicación de la convocatoria, este lunes, en el Boletín Oficial de la Provincia –BOP–, este martes se abre el plazo para que las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas u otras entidades legalmente constituidas pidan ayudas para organizar festejos patronales en los barrios y las parroquias del término municipal ferrolano el presente año.

En concreto, el procedimiento, de concurrencia no competitiva, financiará la contratación de actuaciones de música en directo. El presupuesto destinado a esta partida asciende a 24.000 euros y se podrá pedir entre un mínimo de 1.000 y un máximo de 5.000 por entidad. En el caso de que no se agote todo el crédito, la cantidad sobrante se distribuirá entre las beneficiarias en partes iguales.

Las subvenciones deben presentarse en formato electrónico en un plazo de diez días hábiles –es decir, sin contar festivos, sábados y domingos– a contar desde este martes.

El año pasado, un total de nueve comisiones de fiestas recibieron apoyo a través de esta línea de subvenciones. Fueron, en concreto, las de Caranza, A Magdalena, San Xoán de Filgueira, Covas, Esmelle, Mandiá, Doniños, Serantes y San Xurxo. 

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