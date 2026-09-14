El Concello recibe a los participantes en el International Ship Stability Workshop del Campus

La recepción se celebró en el Parador Campus Industrial

La concejala de Educación e Universidade de Ferrol, Patricia Cons, recibió en la tarde de este domingo en el Parador de Turismo a los participantes en la vigésimo primera edición del International Ship Stability Workshop 2026, un encuentro organizado en esta ocasión por el Grupo Integrado de Ingeniería del Campus Industrial de la Universidade da Coruña.

La reunión se prolongará hasta este miércoles, avanza el Campus Industrial, y durante estas jornadas, estructuradas en talleres, los participantes podrán compartir información y ponerse al día sobre asuntos de gran relevancia en el ámbito de la seguridad y estabilidad de los buques.

En ese sentido, el encuentro, que se organiza en talleres, atrae a destacados investigadores internacionales y representantes de armadores, astilleros, sociedades de clasificación, autoridades navieras y otros actores implicados en el mundo marítimo. Además, el hecho de que el formato de trabajo sea el de taller incluye debates en profundidad de manera informal, un entorno ideal para los participantes interesados en la investigación y los desarrollos que se están realizando en la actualidad.

El Taller Internacional de Estabilidad de Buques (ISSW) y la Conferencia Internacional sobre Estabilidad y Seguridad de Buques y Vehículos Oceánicos (STAB&S) son las reuniones profesionales más representativas del mundo en el ámbito de la estabilidad y seguridad de los buques.