El Área registró 728 partos en 2025, el 12% de madres cuarentañeras

Las cesáreas aumentaron más de un 4% en el último año en el Área Sanitaria de Ferrol AEIG

Es un hecho probado que la maternidad se pospone cada vez más debido a diversos factores, ya sean de índole personal, laboral u otros. Tanto es así que en el Área Sanitaria de Ferrol entre el 11 y el 12% de los partos registrados son de mujeres mayores de 40 años. Se trata, como apuntan desde Sanidade, de “unha porcentaxe que se mantén estable durante os últimos cinco anos”. Desde el CHUF se explica además que “aínda que nos últimos tempos os datos nesta demarcación mostran unha evolución relativamente estable, no conxunto de España apréciase un incremento progresivo da idade das nais”. Así, añaden que, según los últimos datos del INE, “a porcentaxe das de 40 ou máis anos pasou do 7,2% de 2014 ao 10,4% en 2024”.

Según los datos recabados por el Servizo de Ostetricia e Xinecoloxía del Área Sanitaria de Ferrol, en el año 2025 se contabilizaron 728 partos en total, que han dado lugar a 736 nacimientos, ya que ocho de los casos fueron gemelares. Del total de mujeres que dieron a luz en esta demarcación durante el referido período, se registraron 91 alumbramientos de madres mayores de 40 años, es decir, el 12% del total.

El sistema de datos del Sergas no permite identificar a la madre de menor edad ni a la de más años que ha dado a luz en el Marcide el pasado año, pero sí que se lleva un registro en función de grupos de edad. Así, desde Xinecoloxía afirman que en 2025 se produjeron tres partos en madres mayores de 45 años y también dos menores de 18 años, constituyendo una excepción.

A nivel general, en la última década las madres de más de 40 años que dan a luz han pasado del 7,2 al 10,4%

También informan desde el referido departamento que en 2025 se contabilizaron 290 partos de mujeres mayores de 35 años, lo que supone el 39,8% del total, frente a los 264 (37,6%) que se habían registrado en 2024. Un dato que llama la atención es que hasta junio de este ejercicio se han producido en el Área Sanitaria de Ferrol 141 partos de mujeres mayores de 35, el 40,7% del total de los casos.

Más complicaciones

Desde un punto de vista clínico, a medida que aumenta la edad materna, “aumenta tamén o risco dalgunhas complicacións, como abortos no 33-40% dos casos; o aumento da mortalidade e morbilidade perinatal; o risco de anomalías cromosómicas; problemas no desenvolvemento fetal ou partos prematuros”, entre otras problemáticas.

También apuntan desde el Servizo de Xinecoloxía e Obstetricia del CHUF que “o perfil destas nais é o de mulleres que presentan con maior frecuencia enfermidades previas como a hipertensión, diabetes e outras patoloxías que poden influir no embarazo, polo que se fai un seguimento máis estreito”.

Infertilidad

En el Área Sanitaria de Ferrol no se lleva un registro exacto del número de consultas, pero teniendo en cuenta una frecuencia semanal de las atenciones, “estímase que a consulta de infertilidade do CHUF de Ferrol atende arredor de 200 asistencias ao ano”.

La consulta de infertilidad del CHUF atiende una media de 200 consultas al año

También se informa que se puede acceder a esta consulta desde los centros de Atención Primaria cuando los diferentes médicos así lo determinen. Se sospecha de un problema de infertilidad cuando las parejas que intentan concebir no lo logran después de un año de relaciones sin protección, plazo que podría ser menor, indican, en el caso de una edad materna más avanzada, la presencia de patologías como el síndrome de ovario poliquístico o la endometriosis, así como problemas de infertilidad ya conocidos. También pueden acceder a este servicio, como recuerdan desde el CHUF, “mulleres que desexen unha xestación sen parella ou cunha parella do mesmo sexo”.

En la consulta específica de infertilidad del Área Sanitaria se realizará un estudio básico de fertilidad, conforme a lo establecido en la guía técnica de reproducción humana del Servizo Galego de Saúde. Una vez finalizado el mismo, y siempre que no existe ningún criterio de exclusión de los que constan en la referida publicación, “a paciente é derivada á Unidade de Reproducción Asistida do Hospital Teresa Herrera da Coruña para valorar a técnica máis axeitada” para lograr ese embarazo deseado. En general, informan desde Xinecoloxía del CHUF, el seguimiento continúa en ese hospital, “aínda que a consulta da Área queda dispoñible para realizar probas adicionais ou atender circunstancias específicas”, añaden.

Hasta junio de 2026 casi la mitad de los partos (40,7%) registrados se han dado en mujeres mayores de 35 años

Los hospitales de referencia para la infertilidad se ubican en los complejos universitarios de A Coruña, Santiago y Vigo. El acceso a los tratamientos de fertilidad financiados por el sistema público está condicionado a unos criterios incluidos en el Plan Galego de Reproducción Humana 2024-2028 del Sergas. Sanidade ha aumentado la inversión en los últimos tiempos, dotando a los servicios específicos de más de siete millones ( 5,1 millones de euros entre los años 2024 y 2027, estando previsto otra aportación de 2,5 millones más a partir del año 2028). Paulatinamente también se está incrementado la edad límite de la madre –situada en los últimos años en los 40– para acceder a estos procedimientos, pasando de los 41 años de 2025, a los 42 de 2026, los 43 de 2027, los 44 de 2028 y, finalmente, los 45, que se contempla aplicar a fecha de diciembre de 2028.

La edad límite de la madre para poder acceder a los tratamientos se irá incrementando año por año hasta los 45 de máximo del ejercicio 2028

La Xunta también plantea incrementar el número de profesionales destinados a atender esos servicios, algo más de una treintena en la actualidad. De hecho, en las últimas jornadas, la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas inició el proceso de contratación de seis embriólogos para las unidades de producción humana gallegas, con distribución de dos profesionales para cada una de ellas.

El principal objetivo de este plan gallego es la mejora de las prestaciones recogidas en la cartera de servicios del Sergas y, adicionalmente, contribuir también al incremento de la tasa de natalidad en Galicia.

En 2025 constan en esta Área Sanitaria de Ferrol 37 casos de mujeres con problemas para concebir y sometidas a algún tratamiento de reproducción asistida, ya sea inseminación artificial, fecundación in vitro o donación de óvulos, lo que representa el 5% del total de las madres que dieron a luz en el hospital de referencia.