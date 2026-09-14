Convocados los premios Enxeñeiro Comerma, Concepción Arenal y Antonio Usero de este 2026

La presentación del XXII Premio Carvalho Calero, también organizado por el Concello, se produjo el pasado mes de julio Emilio Cortizas

La Xunta de Goberno Local del Concello de Ferrol aprobó este lunes la convocatoria de las bases de este año 2026 de los premios de investigación Concepción Arenal en el ámbito de las Ciencias Sociales, Enxeñeiro Comerma en el de Humanidades y el Antonio Usero, este último dedicado al campo de las Ciencias de la Salud y que recuerda al que fuera farmacéutico y alcalde.

Cada uno de ellos está dotado con 10.000 euros y tienen como objetivo, valoró el regidor, José Manuel Rey Varela, “apoiar e impulsar os labores realizados nalgún dos cinco ámbitos universitarios cos que se relacionan, desde as ciencias ata a arquitectura e a área da saúde”. Para ello, el Consistorio cuenta con el respaldo del Campus Industrial de la Universidade da Coruña (UDC) desde hace casi tres décadas.

La historia de estos reconocimientos, explica el Concello, se remonta a 1984, cuando se creó el Premio de Investigación Científica Ingeniero Comerma que contemplaba en sus inicios cuatro galardones para trabajos de las áreas de Ciencia y Tecnología, una convocatoria que se mantuvo hasta 1991 y que recordaba al artífice del Dique de la Campana, la infraestructura hidráulica de mayor complejidad del siglo XIX a nivel mundial.

Más tarde, en 1998 y con el objetivo de colaborar con la UDC para potenciar las escuelas y las facultades del campus ferrolano, el Consistorio firmó un convenio con la institución para darle el pistoletazo de salida a los Premios de Investigación González Llanos, Ingeniero Comerma, Concepción Arenal y Antonio Usero, un acuerdo que se fue renovando hasta el 2017.

Al año siguiente se incorporó un quinto reconocimiento, el Ángeles Alvariño de Ciencias, que recuerda a la oceanógrafa nacida en Serantes, pionera en el campo de la investigación de las especies marinas y con relevancia internacional. De este modo, fue en el año 2020 cuando se coordinaron las convocatorias y se decidió que fuesen intercalándose y tuviesen carácter bianual.

Así, en las anualidades impares se lanzará un llamamiento a investigadores e investigadoras de los campos que abarcan el Ángeles Alvariño y el González Llanos, mientras que en los pares, como este 2026, es el turno del Concepción Arenal, Enxeñeiro Comerma y Antonio Usero, de los que se acaban de aprobar las bases actualizadas.

Convocatoria

Las personas interesadas en presentar sus trabajos podrán hacerlo a partir del día siguiente de la publicación de las bases en el Boletín Oficial da Provincia (BOP) y en el plazo de 30 días naturales contados a partir de entonces. Tanto la sede electrónica del Concello de Ferrol como el Registro municipal serán los canales habilitados para completar el procedimiento y optar a uno de los tres galardones convocados.