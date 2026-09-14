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Ferrol

Concentraciones del personal del sector de la alimentación por la falta de avances en el convenio

Los sindicatos acusan a la patronal de "inmobilismo"

Redacción Ferrol
14/09/2026 21:37
Folga alimentación piquetes en A Gandara Froiz
Una concentración en la jornada de huelga de mayo
Daniel Alexandre
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De 11.00 a 12.30 horas, en el Froiz de la calle San Amaro, y de 13.00 a 14.30 en el híper de Narón, tendrán lugar este martes sendas concentraciones convocadas por los sindicatos CIG, CCOO, UGT y USO para reclamar avances en la negociación del convenio del sector de la alimentación en la provincia de A Coruña.

Las organizaciones lamentan que la oferta de la patronal “non garanta o IPC” o que “pretenda incluír os luns nas fins de semana de calidade”, además de no aumentar los días de asuntos propios o no haber avances en el complemento de antigüedad. En ese sentido, los sindicatos subrayan que “o que máis enfada ás traballadoras é que cobran moito menos que as compañeiras de Pontevedra, cando son as mesmas empresas as que negocian ambos convenios”, apuntan. Precisamente, añaden, la diferencia está en la antigüedad, que las dos principales empresas del sector, Gadis y Froiz, “sí o recoñecen” en la provincia del sur. “Isto supón un incremento moi significativo dos salarios: na provincia da Coruña, quen leva 20 anos na empresa cobra arredor de 1.100 euros”.

Por último, CIG, CCOO, UGT y USO critican que las empresas se quejen de la falta de competitividad “pero non fan absolutamente nada para remedialo, impulsando a negociación dun convenio galego”. 

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