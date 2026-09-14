CCOO de Navantia asegura que la empresa malinterpreta la figura del contrato relevo

Asamblea del sindicato para ratificar el convenio del metal, en junio Jorge Meis

La sección sindical de CCOO en Navantia Ferrol asegura que la empresa está haciendo una “interpretación errónea” del artículo 27 del convenio colectivo actual –con vigencia hasta 2029–, el que establece las condiciones del contrato relevo, por lo que no se estarían abonando las cantidades económicas que corresponderían a los trabajadores y trabajadoras que se hayan adherido a la modalidad de jubilación voluntaria anticipada.

El responsable de la sección sindical de Comisiones y miembro del Intercentros, Iván López, señala que la letra del convenio no se corresponde con el espíritu de la negociación y, en ese sentido, explica que las cantidades que la persona que se acoge al contrato relevo debería cobrar mientras no se encuentra a un “sustituto” no se están cumpliendo. Con todo, recuerda que no son casos aislados, sino “todos os que se acolleron a esta modalidade desde que o novo acordo permitiu crear esa figura”. Cabe destacar que la persona que entra debe cobrar el 65% que percibe el trabajador.

El sindicato anima a las personas afectadas a presentar la reclamación, para lo que ofrecen su asesoramiento jurídico, y anuncia que tomará medidas si no se llega a un acuerdo.