Asotrame ofrece una charla sobre incapacidad laboral para pacientes con cáncer

La charla estará dirigida por una de las profesionales de la entidad Cedida

La Asociación galega de persoas con enfermidades oncohematolóxicas (Asotrame) organiza este miércoles, a partir de las 12.00 horas, una charla en línea en la que se hablará sobre qué se debe hacer cuando la salud impide trabajar con normalidad. Se abordarán cuestiones como qué se entiende por incapacidad y sus tipos, resolviendo las dudas que puedan surgir y prestando especial atención al paciente con cáncer.

La trabajadora social de la entidad, Alba García, será la encargada de dirigir la sesión informativa, en la que se pretenderá de dejar claras las diferencias entre incapacidad y discapacidad, “dos conceptos que mucha gente confunde”, indican. Para participar hay que anotarse antes enviando un mensaje de Whatsapp en el 698 130 684.