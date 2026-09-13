Seis días de hace cuarenta años inolvidables para Ferrol condensadas en unas horas de baloncesto

Celebración del 40 Aniversario del Mundobásket en A Malata Daniel Alexandre

Durante unas horas, Ferrol echó la vista atrás cuarenta años para revivir seis días mágicos del año 1986, en los que la ciudad naval fue una de las sedes de la primera fase del Mundobásket que se celebró en España. En la cancha de A Malata no estuvieron ayer las selecciones de la URSS, Australia, Israel, Cuba, Uruguay y Angola, pero sí toda la gente que hizo posible, disfrutó e hizo disfrutar de un evento que terminó de sembrar en la ciudad una semilla de baloncesto que ya había plantado el OAR Ferrol con su presencia en la élite nacional del baloncesto.

Fueron seis días que pasarán a la historia del deporte de Ferrol, porque fue la única vez en la que una localidad que no era capital de provincia albergaba un certamen mundial de uno de los deportes que más licencias expide en España –también la única ocasión en la que un club como el OAR se encargó de la organización de un evento de esta magnitud–. Y fueron unas jornadas en las que la ciudadanía respondió a este llamamiento dando ambiente a la ciudad, demostrando su afición asistiendo el pabellón de A Malata e inundando las calles para hacerse fotos, pedir autógrafos y saludar a sus ídolos. Todo para dar forma a unos días que están dentro de la historia de la ciudad naval.

Pabellón A Malata, celebración 40 Aniversario Mundo Basket Daniel Alexandre

Asistencia

Autoridades (los saques de honor los hicieron la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros y la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain y enre los jugadores del combinado galleo se encontraba el conselleiro de Cultura, José López Campos), directivos, empresarios, jugadores, aficionados... y todo el mundo que estuvo vinculado en la organización y celebración del evento no se quisieron perder un acto, el celebrado este sábado con la organización de Diario de Ferrol, que dio cuenta en sus páginas de la efeméride desde las jornadas en las que se celebró el Mundial, del 6 al 10 de julio. Y ayer la completó con un evento en el que se recordó lo que fue el hito histórico, pero que también homenajeó a los pioneros, hombres y mujeres, del baloncesto en la ciudad naval, que demostraron el talento que todavía siguen teniendo.

Diario de Ferrol entregó sus camisetas conmemorativas Daniel Alexandre

Y la afición ferrolana respondió a la llamada de este rotativo acudiendo –cada vez más a medida que iban pasando las horas– para presenciar los partidos que se disputaron. Pero también para atender a las historias contadas por los ponentes en la charla-coloquio sobre lo vivido en Ferrol durante seis días del año 1986. Muchos de ellos vestidos con las camisetas conmemorativas de este evento que fueron distribuidas previamente en los puestos que había en la entrada del recinto.

Celebración del acto Daniel Alexandre

Fue la manera de dar color a una actividad que celebró la vivido por la ciudad hace ya cuarenta años... y la esperanza de volver a celebrarlo cuando se llegue al medio siglo.