“La zarzuela entre las zarzuelas, donde nada es lo que parece” llega a Ferrol

La obra original de Lope de Vega en la que se inspira esta propuesta se estrenó en el teatro Apolo de Madrid en 1923 Drao Producciones

‘Doña Francisquita’, la zarzuela que abrirá las puertas del Jofre este sábado 19, a las 20.00 (inicio de la función a las 20.30 horas), situará al espectador “en el último tercio del siglo XIX en Madrid, en la época de Carnaval, y esto nos permite realizar un juego muy importante de vestuario y a nivel escenográfico, con las máscaras, con distintos elementos que simulan esa visión a través de diferentes prismas, donde nada es lo que parece en todas las relaciones que se traman”. Según el director artístico de este gran espectáculo que pone en escena a alrededor de 35 artistas (entre solistas, coro, ballet y orquesta en directo), Luis Roquero, esta es solo una de las claves que lo convierten, para los ya aficionados, en “una cita imprescindible, y para el que por primera vez se acerca a este género, es una obra para ya quedarse enamorado”.

Con esta meta trabajan, desde hace 11 años, en la compañía lírica DRAO Producciones, que traerá esta zarzuela a la ciudad. Teniendo en cuenta su recorrido, “un título como ‘Doña Francisquita’, que es la zarzuela entre las zarzuelas, decidimos que no se nos podía resistir”, explica Roquero, por lo que el verano pasado lo estrenaron, y desde entonces ha estado llenando recintos de toda España.

La propuesta cuenta con “una partitura fantástica, de Amadeo Vives, diría prácticamente que es una ópera, con la diferencia de que tenemos partes textuales sin música”, apunta el director artístico sobre el elemento del que se encarga Enrique García Requena. Asimismo, Margarita Marbán, que encabeza el elenco en el papel de Francisquita, ejerce también de coach vocal, y Yolanda Gaviño, de coreógrafa.

“Es una zarzuela tremendamente teatral, basada de manera libre en la comedia de Lope de Vega ‘La discreta enamorada’ y que tiene además un lenguaje muy cercano a la Máscara, al teatro del Siglo de Oro, incluso diría que a la comedia del arte”. Amores cruzados y equívocos mantienen ‘atrapado’ al espectador en la trama, esperando descubrir la verdad sobre “todas las relaciones que se urden entre los personajes”, en un libreto que firman Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw.

Esta es tan solo una de las piezas fundamentales del rompecabezas, compuesto por un elenco “de unos 10 solistas, un coro titular de 20 intérpretes y llevamos también un ballet” que, particularmente en ‘Doña Francisquita’, “es fundamental y uno de los puntos álgidos siempre para el público”, con la interpretación de “dos piezas muy importantes, que son un fandango y unas seguidillas de la escuela bolera clásica española”.

Luis Roquero destaca que, en cualquier caso, este elemento es “bastante significativo dentro de la zarzuela, que al final, como género, bebe muchísimo de los diferentes folclores regionales que hay por toda España”, por lo que las danzas populares son uno de los recursos predilectos a recoger dentro de “una riqueza cultural tremenda”.

‘Zarzueling’

Hace cerca de 10 años ya que DRAO Producciones materializó su pasión por este arte en un proyecto con doble vertiente: “por un lado, el poder acercar el género de la zarzuela a lugares donde sería prácticamente imposible”, indica el director, recordando la gran magnitud de este tipo de espectáculos, que requieren repartos multitudinarios y otros elementos, como la orquesta en directo, que incrementan su complejidad. Para hacer posible esta descentralización, cuentan con el apoyo de distintas administraciones públicas como la Dirección General de Artes Escénicas y Música, del Ministerio de Cultura, o el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

“Por otro lado tiene una vertiente pedagógica muy importante, en la cual queremos acercar a nuevos públicos a la zarzuela y tratamos de que diferentes profesionales de las artes escénicas tengan la posibilidad de recibir una formación específica”, señala. Asimismo, “realizamos muchos talleres con niños y con jóvenes que se acercan por primera vez a la zarzuela y, al final, acaban absolutamente enamorados de ella. Tenemos muchos chavales que ya han participado en numerosas producciones en todo el recorrido que lleva el proyecto”, resalta el director, celebrando que además “estamos consiguiendo llevar a un público cada vez más joven” a disfrutar de este tipo de espectáculos como espectador.

En relación con este creciente interés que observan desde el proyecto ‘Zarzueling’, Luis Roquero hizo referencia al auge, “en los últimos años en España” de una disciplina que mezcla algunos de los ingredientes principales de este género: “al fin y al cabo, la zarzuela es nuestro teatro musical porque es un producto autóctono y único en nuestro país”.

Entradas

Las taquillas del teatro Jofre ya tienen a disposición del público las entradas para asistir a esta obra, recomendada para espectadores a partir de siete años, pudiendo recogerse de martes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00, así como el propio día de la función, en este mismo horario. Además, se pueden obtener en línea a través de la página web de Ataquilla.