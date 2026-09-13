La Audiencia Provincial confirma la suspensión de la condena de un ferrolano por tráfico de drogas

El caso proviene del Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol Jorge Meis

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ratificó recientemente la sentencia de conformidad del Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol por la que se condenaba a un vecino de la ciudad naval a una pena de tres años de prisión por un delito de tráfico de drogas y de la que se acordó la suspensión de su ejecución.

Según recoge el escrito judicial, los hechos se remontan al mes de diciembre de 2025, cuando el hombre –sin antecedentes computables a efectos de reincidencia– fue interceptado por agentes de la Policía Nacional en la intersección de las calles Pintor Sotomaior y Vilalba, en el barrio naronés de A Gándara. Tras registrar sus pertenencias, los funcionarios localizaron, oculto entre su ropa, un paquete con una sustancia pulverulenta de color blanquecino, así como 600 euros en efectivo.

Una vez analizado, el contenido del envoltorio resultó ser cocaína, con un peso de 220,13 gramos y un grado de pureza del 86,6%, por lo que se estima que podría tener un valor en la calle superior a los 22.000 euros. El escrito señala, además, que el sujeto tenía afectadas en el momento de los hechos “sus capacidades volitivas”, dado que era adicto a los estupefacientes.

Así, durante la vista celebrada en Ferrol el acusado reconoció los hechos y aceptó la condena de conformidad –es decir, la pena más elevada sin posibilidad de recurso–, que al tener el atenuante de drogadicción era de tres años de cárcel más una multa de 22.500 euros. De igual modo, acordó con la Fiscalía la mencionada suspensión por un plazo de cuatro años a condición de que no vuelva a delinquir y se someta a rehabilitación.