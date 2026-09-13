Ferrol Vello despide con un nuevo éxito de participación sus fiestas de A Parrocheira

Procesión de la Virgen por las calles del barrio Daniel Alexandre

El barrio de Ferrol Vello despidió hoy una de las ediciones más exitosas de sus fiestas de A Parrocheira. Y es que, a lo largo de los tres días que duró la celebración, el buen tiempo acompañó a todas horas las actividades y propuestas diseñadas por la Cofradía de Pescadores y la Asociación de Vecinos, en colaboración con el Concello y el tejido empresarial de la zona.

Así, la jornada de este domingo arrancó al mediodía con la tercera sesión vermú de los festejos, que en esta ocasión contó con el acompañamiento musical de José Brea y la formación Pepe Piña y los Robinson. En cuanto a la faceta gastronómica, las parrochitas del sábado dieron paso a un arroz marinero cargado de productos de la ría.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, dio comienzo la celebración litúrgica en la iglesia del Socorro, a la que siguió la tradicional procesión de la Virgen por las calles del barrio, que contaron con la presencia del alcalde, José Manuel Rey, así como de otros miembros de la corporación municipal y de autoridades civiles y militares de Ferrol.

Lo único negativo, el calor

Curiosamente, si bien el buen tiempo fue uno de los factores que contribuyeron al éxito del festejo, el único punto negativo que destaca el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Gustavo Chacartegui, fueron los picos de calor que se registraron en algunos momentos. “La verdad es que las fiestas fueron excelentes”, señaló el representante, detallando que tanto los miembros del pósito como los cofrades del Socorro le habían transmitido que estaban “muy contentos” con la asistencia, y que la empresa responsable de la gestión de la barra le comentó “que trabajó muy bien”.

“Lo único malo, si tengo que buscar algo, es el calor del domingo, que fue inhumano”, bromea Chacartegui, incidiendo en que el buen tiempo siempre es positivo para los festejos, pero hasta cierto límite. En cualquier caso, el profesional mostró su satisfacción con el funcionamiento en general de las propuestas, haciendo hincapié en el gran éxito que habían tenido las camisetas diseñadas para la ocasión –de la mano de un miembro de la Cofradía–.

Mirando al futuro

Aún con la ‘resaca’ de la presente edición, el patrón mayor avanzó que esta misma semana volverán a reunirse las entidades organizadoras del evento para comenzar a planear A Parrocheira de 2027. En este sentido, Gustavo Chacartegui apunta que la idea es seguir haciendo que las fiestas “crezcan”, pero conservando lo que las hace únicas, de cara a que se conviertan en todo un referente del final del verano en Ferrol.