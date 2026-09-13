El gobierno local ofrece a las entidades vecinales un curso de tramitación de subvenciones

Reunión del alcalde con la AVV de Brión el pasado mes de junio Jorge Meis

El gobierno local, a través del departamento de Participación Cidadá, ofreció recientemente a las diferentes entidades vecinales del municipio una acción formativa de tramitación de subvenciones. El curso, que se enmarca en el programa Impulsa Veciñal Ferrol, tiene como objetivo “dotar ás asociacións dos coñecementos e ferramentas necesarios para facilitar o acceso aos recursos públicos”, señalan desde el área.

Y es que, según apuntó el Consistorio, desde este negociado se quiere acompañar a estas organizaciones tanto en el desarrollo de sus actividades como en otros aspectos fundamentales de su funcionamiento, como puede ser su relación con las diferentes instituciones. Es por ello que esta iniciativa se complementará con otra también de carácter lectivo, un taller de gallego administrativo “orientado a facilitar a elaboración e comprensión da documentación”.

“Sabemos que a tramitación das subvencións pode resultar complexa, especialmente cando implica utilizar plataformas electrónicas de diferentes administracións, e por iso consideramos fundamental ofrecerlles formación prácticas que lles permita aproveitar todas as posibilidades de financiamento das que dispoñen”, aseguró el edil de Participación Cidadá, Javier Díaz. Los cursos, recordó, se acordarán con las propias entidades para adaptarlos a sus horarios.