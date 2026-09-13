Cites y la AVV de A Magdalena celebran con música y dulces el Día Mundial del Chocolate

Salida de la agrupación de la plaza de Amboage J.G.

El barrio de A Magdalena volvió a ser hoy domingo el escenario de una propuesta sociocultural impulsada por el Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas e Sociais (Cites) de Ferrol y la Asociación de Vecinos con motivo del Día Internacional del Chocolate. Y es que, al igual que en años anteriores, la elección de esta zona para conmemorar la efeméride –seleccionada en 1995 por ser la fecha de nacimiento, en 1916, del escritor Roald Dahl– no es casualidad, sino que responde a su trazado en cuadrícula, como una tableta de este dulce alimento.

Así, entre las 12.30 y las 13.30 horas –con salida en la plaza de Amboage–, las integrantes de la rondalla Só Elas, junto con su padrino, recorrieron las calles de la zona interpretando algunos de sus temas más conocidos y regalando bombones y chocolatinas entre los viandantes. La iniciativa, de este modo, no dejó a nadie indiferente, viéndose incluso a algunos vecinos que pausaban su paseo para acompañar con bailes el cantar de la agrupación ferrolana.

Desde la organización de la iniciativa se recordó, asimismo, que la misma se enmarca en el programa Ferrol Cidade Aberta ás Expresións, que sufraga la Diputación de A Coruña, y que el propio barrio es uno de los ejes centrales de la candidatura ferrolana a Patrimonio de la Unesco.