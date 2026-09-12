José María Aznar, cual estrella de Hollywood en Ferrol: "Estás guapísimo", le profirieron

Esperanza Aguirre, José María Aznar y Ana Botella saliendo de la concatedral este sábado F.A.

Boda de postín en la concatedral de San Julián de Ferrol, donde este sábado contrajo matrimonio la hija de Javier Fernández-Lasquetty, político de raíces ferrolanas que ocupó varios cargos durante el Gobierno de José María Aznar y también para la Comunidad de Madrid, junto a Esperanza Aguirre. Precisamente los dos mandatarios madrileños con los que compartió carrera política en el Partido Popular estuvieron presentes en el enlace, que se ofició en el templo ferrolano, acaparando muchos flashes y momentos curiosos, con gente saludando y pidiendo hacerse fotos con el expresidente. “Está usted guapísimo” o “tiene que volver a gobernar el PP y rescatarnos”, le llegaron a proferir en numerosas ocasiones al político, que no dudó en retratarse con quien así se lo pidió mientras aguardaba la salida de los novios.

Las inmediaciones del templo empezaron a llenarse de gente desde instantes antes de que diera comienzo la ceremonia religiosa, tras conocerse la presencia de unos invitados de tal trascendencia como los citados. De hecho, este periódico ya se había hecho eco en la jornada del viernes de la llegada de José María Aznar y Ana Botella a Ferrol, tras ser captados por numerosas personas paseando por la ciudad naval, custodiados en todo momento por el servicio de seguridad. Ello no fue impedimento para que la gente los retratase y grabara videos de ese paseo, tras abandonar por unos instantes el Parador de Turismo en el que se hospedaron un gran número de los invitados.

Los novios abandonando el recinto en un Mini descapotable de color rojo F.A.

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Entre ese tumulto que se agolpó en las inmediaciones de San Julián se encontraban dos amigas, octogenarias ambas, que explicaban que salieron de misa como un sábado cualquiera cuando se encontraron con que iba llegando gente, entre ellos una amiga, que resultó ser la abuela de la contrayente, Cristina Fernández-Lasquetty. “Somos grandes conocidas de Covas, y ella me indicó que se casaba su nieta, con un chico mejicano, y entonces decidimos quedarnos a ver a los invitados, entre ellos muchos políticos importantes como Aznar, Esperanza Aguirre o Ana Botella”. Esta vecina explicaba además que, “aunque casi toda la familia vive en Madrid, han pasado todos los veranos en Covas, disfrutando de la playa y el campo, de ahí que hayan decidido realizar la boda aquí, de donde se sienten parte y el lugar en el que la novia tiene grandes recuerdos de infancia”, afirmaba.

La familia Fernández-Lasquetti suele pasar los veranos en la propiedad familiar que tienen en Covas, donde se celebró este sábado el banquete

Tras el enlace, los contrayentes abandonaron el templo al son de dos muiñeiras montados en un vehículo Mini descapotable de color rojo, entre aplausos y una lluvia de gerberas de los más diversos colores. La entrada al templo se vistió además con grandes cestos repletos de hojas de eucalipto de la variedad cinerea, que tras en enlace fueron trasladados en un camión hacia la finca de Covas, donde se desarrolló el banquete nupcial. “La propiedad la han dejado preciosa para la ocasión gracias a una empresa de A Coruña que se encargó de organizarlo todo”, aseguraba una vecina de la finca que decidió acercarse también a observar el ambiente. Con respecto a la ornamentación floral, cabe destacar que la novia, que vestía un modelo clásico con cuello asimétrico y velo, también apostó por otra referencia muy gallega como las hortensias para su ramo.

Unas doscientas personas tomaron parte en la ceremonia religiosa en San Juilán F. A.

Por otra parte, el día veraniego de ayer lo sufrieron algunos invitados, que se vieron obligados a abandonar el templo por momentos. “Tiene gracia que vengamos de Madrid a pasar calor en Ferrol”, comentaban.