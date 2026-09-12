Ferrol invoca la memoria del Mundobásket 86, cuando “no había nada que no fuera posible”

Los participantes en el coloquio, acompañados del gigante ruso Daniel Alexandre

La nostalgia es una fuerza muy poderosa y el Mundobásket que se celebró del 5 al 10 de julio de 1986 en el pabellón de A Malata ha despertado en muchas personas aficionadas al baloncesto ese sentimiento cuarenta años después. Es mucho tiempo, pero el recuerdo permanece incrustado en la memoria de la ciudad, y por diferentes motivos, pero uno especialmente: nunca en la historia de las competiciones FIBA, ni antes del 86 ni después, se le había concedido a un club la responsabilidad y el reto de organizar un evento de estas características. También fue en aquella edición la única urbe que no era capital de provincia que acogió una de las fases.

Diario de Ferrol se ha volcado en la conmemoración de esa efeméride bordada con letras de oro en su historia deportiva, con un despliegue coincidiendo con la semana –fueron seis días, entre el 5 y el 10 de julio– en la que la ciudad naval fue una fiesta que soportaron los hombros de un amplio grupo de personas que se desvivió para que el evento discurriese con normalidad.

Este sábado, los actos llegaron a su fin con una auténtica fiesta en el pabellón de A Malata, el escenario donde las selecciones de la todopoderosa Unión Soviética, Israel, Cuba, Angola, Uruguay y Australia se enfrentaron ante una afición entregada que vivía la efervescencia del baloncesto, con un equipo en la máxima categoría del baloncesto español, la ACB.

“En el sorteo nos echamos las manos a la cabeza; primero de alegría y después por el reto que suponía”

Con la colaboración de la Federación Galega de Baloncesto, del Concello de Ferrol y de la Diputación de A Coruña, Diario de Ferrol organizó una jornada que tuvo dos momentos especiales. Por un lado, los partidos entre los combinados de Ferrol y Galicia tanto en categoría femenina como masculina y, por otro, un coloquio a pie de pista, en el círculo central, con algunas de las personas que participaron en la organización de la fase ferrolana de la competición –Víctor Saavedra, Maso Blanco, Eduardo Álvarez y Abad–, de dos leyendas del básket local –Manolo Aller y Miguel Loureiro– y con el autor de la única publicación monográfica del evento –la revista FerrolAnálisis de 2013–, Chiqui Barros.

Muchas de las anécdotas que los seis protagonistas, conducidos por el periodista Raúl Villares, comentaron ante un auditorio de cerca de 400 personas ya forman parte de la hemeroteca de este periódico. Pero ayer el escenario era distinto... o el mismo. El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, estaba comenzando entonces su carrera como baloncestista profesional, aunque entonces no había llegado todavía a la ciudad. En su intervención, y respondiendo a la afirmación de Villares de que entrar en A Malata era entrar en casa –“pasaron corenta anos pero todo segue igual”–, el edil bromeó con la “moda do vintage” y explicó que en breve comenzarán las obras que transformarán el recinto en el que jugarán y entrenarán los dos equipos de élite de la ciudad, O Parrulo y, por supuesto, el Baxi, heredero y custodio de una afición que no se ha evaporado con el paso de los años. “Ferrol segue a ser unha cidade de baloncesto”, dijo Aldrey, “e queremos que o siga sendo, que siga desfrutando do baloncesto”.

La directora de DF agradeció a público y participantes su generosidad Daniel Alexandre

La presentación de Ricardo Aldrey dio paso a la mesa redonda de los seis protagonistas. Abrió la caja de los recuerdos Tomás Blanco, Maso, que acabó emocionándose al recordar “un tiempo maravilloso” y a la “gente que nos falta”. Habló del “reto enorme” que suponía organizar un evento así, de todo “el trabajo y la ilusión de tanta gente de manera altruista” y de la “cabezonería” de Juan Fernández, el hombre que soñó con organizar parte de un Mundobásket y llevar a Ferrol a la élite del baloncesto. Destacó Maso la “visión” del presidente del OAR, preparando el terreno, con gestos como la organización de amistosos con otros grandes equipos, los años previos para posteriormente presentar su candidatura. “Está claro que ese boca a boca de que aquí se hacían cosas y se hacían bien llegó a la FIBA”, añadió.

El objetivo se consiguió y la felicidad fue desbordante, pero también llegó el vértigo: la logística y la seguridad. El responsable de este operativo, Víctor Saavedra, recordaba que “cuando fue el sorteo nos echamos las manos a la cabeza, primero por la alegría y, después, por lo que se nos venía encima. Nos había tocado Israel”, un país que todavía tenía muy presente el atentado de Munich y sus consecuencias derivadas. “Lo cierto es que, al final, nos felicitaron por nuestro trabajo. Nos dijeron que mejor, imposible, y que a partir de entonces éramos amigos de Israel. Su dispositivo de seguridad era impresionante y decían que eran expertos en eso porque estaban en guerra”.

“El ambiente en la ciudad era extraordinario... En las calles, en el pabellón. Fue algo increíble”

En el comité organizador, como interventor, también estaba Eduardo Álvarez, que insistió en el “trabajo colectivo de tanta gente” que, al final, no dejaba de ser “un grupo de amigos, todos juntos y luchando por una misma causa, dirigidos”, subrayó, “por una cabeza enorme como Juan Fernández”.

La figura del presidente oarista y alma máter de la organización estuvo presente en toda la charla. También la de Antonio Barros, padre de Chiqui, un joven en aquel momento que colaboró en labores técnicas –la estadística–. “O meu pai non era moito de contar cando chegaba a casa e eu, basicamente, o que fun foi un rapaz que desfrutou do Mundobásket, que viviu ese ambiente, que vía os xogadores e o adestradores. Foron días inolvidables”, dijo. Inolvidable fue también el ambiente vivido, tanto en la ciudad como por el grupo de jugadores oaristas que ya entonces competían al más alto nivel. Uno de ellos, Miguel Loureiro, puso en valor el ambiente que vivía la ciudad, “nas rúas, no pavillón, en todos os sitios” y también la amistad que trabó con uno de los jugadores rusos, Thikonenko, que después jugaría en España, en Valladolid y en Málaga. Con él compartieron cena uno de esos días el león de Canido y también Manolo Aller, quien insistía en que el Mundobásket fue “una cosa más que hacía el OAR, que hacía Juan; estábamos en la ACB y la sensación es que no había nada que no fuera posible”. Ver en Ferrol a jugadores de la talla de Berkovich o los soviéticos era un lujo y el ambiente “en la calle”, rememora, “era impresionante. La fiesta del baloncesto se celebró en Ferrol”.

En definitiva, la liguilla en la que se impuso la URSS –finalista con Estados Unidos en Madrid– demostró, como reiteraba Maso Blanco, la “gran capacidad organizativa” desplegada por Ferrol y por el club, que lograron que, con todo lo que suponía un evento de estas características, se desarrollase sin incidentes pero con frutos palpables: extender la pasión por un deporte que ahora, en otra época y con otro club, sigue estando muy presente en la sociedad ferrolana.