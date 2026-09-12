El PSOE insta al Concello a no abonar el convenio del transporte

Ángel Mato y Aitor Bouza tras la rueda de prensa celebrada en la estación de autobuses J.G.

La situación del servicio de transporte por carretera en el área de Ferrolterra llegará al Parlamento de Galicia por partida doble, después de que el grupo socialista anunciase este sábado que también presentará en la cámara autonómica una batería de iniciativas para demandar a la Xunta una solución. “É inconcibible que en pleno século XXI haxa xente que ten que viaxar entre Ferrol e A Coruña de pé nun autobús, en condicións de temperatura fora de ningunha lóxica, por enriba dos 28 graos, con total pasividade do Concello”, denunció el portavoz municipal y secretario xeral del PSOE ferrolano, Ángel Mato Escalona.

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Así, el representante, que ofreció una rueda de prensa junto con el diputado Aitor Bouza en la estación local, demandó al gobierno local, como medida de presión, que no abone su parte del convenio que mantiene con la Xunta, “porque se están a facer viaxes que son claramente ilegais e que deberían ter sido denunciadas” por el Consistorio. En este sentido, el también antiguo alcalde afirmó que el actual regidor, José Manuel Rey, debería “encabezar as protestas” ante esta coyuntura, lamentando que participe en acciones reivindicativas por otros problemas relacionados con el transporte, pero no en el caso del autobús.

Por su parte, Bouza Manso lamentó “que non é a primeira vez nin o primeiro curso que comezamos así”, censurando “a pasividade absoluta deste goberno municipal” y afirmando que la formación socialista estaban trabajando de forma coordinada “para tentar solucionar canto antes unha situación de alarma que demostra que o servizo xa é deplorable”. En este sentido, el diputado aseveró que esta situación “crítica” es bien conocida por el conjunto de la sociedad, asegurando que lo único que pide la formación es “que o señor Rueda non mire cara outro lado, que se posicione e, sobre todo, que poña solucións”.

“Teñen os recursos e a posibilidade de facelo”, sentenció el representante, avanzando que no se trata de una reclamación puntual y que el grupo parlamentario hará un seguimiento “de aquí ao final de ano para ver como vai esa evolución”. En cuanto a la situación concreta de los viajeros que tuvieron que hacer la ruta de pie, algo prohibido por la DGT, Ángel Mato señaló que el Concello debería ponerlo “de inmediato” en conocimiento de la Subdelgación del Gobierno “para poñer unha denuncia formal”, dado que la adjudicataria “está a poñer en risco a vida dos ferroláns que utilizan ese servizo”.