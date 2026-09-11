Veteranos y veteranas de Ferrol contra Galicia por los 40 años del Mundobásket

Aller y Loureiro, uno en la cancha y otro desde el banquillo, estarán este sábado en A Malata Jorge Meis

Uno de los principales atractivos del acto con el que Diario de Ferrol –en colaboración con la Federación Galega de Baloncesto y el Concello de Ferrol– conmemora este sábado los 40 años desde la celebración del Mundobásket en ese mismo escenario será poder volver a ver en acción sobre el parqué de A Malata a algunos de los jugadores y jugadoras de Ferrol y Galicia que contribuyeron a extender la afición por el baloncesto en la comarca.

Así, antes y después del coloquio que protagonizarán algunas de las personas que estuvieron implicadas en la organización de una de las fases de la competición que se celebró del 5 al 11 de julio de 1986 –la única, hay que recordarlo, organizada por un club y, además, en una ciudad que no era capital de provincia– se disputarán dos partidos entre los combinados ferrolano y gallego.

Las primeras en saltar a la cancha, a las 11.00 horas, serán las mujeres. Ya se pueden confirmar las plantillas con las que acudirán al polideportivo a rememorar viejos tiempos. Por Ferrol serán María Regueiro, Silvia Arroyo, Rosa Vilas, Sofía Suárez, Esther Gómez, Begoña López, Sonia Gato, Carmen Fernández, Sole Martínez, Carolina Ibáñez, Mariajo Tizón y Yolanda Rozados. El staff ténico estará formado por Mari Paz, Fernanda Graña, Carmen Piñeiro, María José López, Carmen Cabaleiro y Fernanda Padilla. En el otro lado, el del combinado gallego, estarán Raquel Asensio, Silvia Lucena, María Jesús Fernández, Eva Liste, Inés Puñal, Montse López, Mariluz Fernández y Elena Sánchez, dirigidas desde el banquillo por Ana Caamaño y Lucía Rodríguez. Los árbitros serán Raquel Tellado y Mari Tenreiro y el saque de honor lo hará Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta.

El encuentro masculino se disputará a las 13.00. Por el equipo ferrolano jugarán Ricardo Aldrey, Miguel Piñeiro, Óscar y José Cobelo, Lino López, Manolo Aller, Rafa Rodríguez, José Luis Ferreira, Lucho Fernández, Armenio Pazos, Suso García y Josetxu García. Desde el banquillo recibirán el apoyo y las indicaciones de Tito Vázquez, Miguel Máiz, Emilio Beceiro, Juan Roca, Miguel Loureiro, Ángel Bermúdez, Miguel A. Ortega, Suso Fernández, Vitolo y Ernesto Delgado. Enfrente tendrán a un combinado de jugadores de Galicia, entre ellos, los ferrolanos Chema González y Chechu Yáñez, pero también de otros lugares, como Alberto Gómez, Juan Blanco, Koke Rama, Esteban Gómez, Rubén Villa, José María Calvelo, José L. Campos, Eutiquio Román, Augusto Andújar y Juan Carlos Barros. En el banquillo estarán Javier Lorenzo, Pepe Casal, José Ramón Veiga, ‘Gusse’ y Tonecho Lorenzo. Impartirán justicia Alfonso Tellado y Salvador Saavedra.

La entrada al pabellón de A Malata para presenciar los partidos y también el coloquio es totalmente libre.