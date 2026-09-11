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Ferrol

Teatro musical a cargo de la RockSchool, lo nuevo en el Centro Cultural Universitario

El público general también puede apuntarse a este taller de 30 horas que empezará el miércoles 23

Redacción Ferrol
11/09/2026 05:00
Representación de la obra de teatro musical ‘Rebeldes y Revoltosos’ de la RockSchool, en Sillobre
Representación de la obra de teatro musical ‘Rebeldes y Revoltosos’ de la RockSchool, en Sillobre
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El área de Cultura de la Universidade da Coruña –UDC– impulsa en el Campus Industrial de Ferrol un nuevo taller de teatro musical, de 30 horas de duración, que se desarrollará un día a la semana, desde el miércoles 23 hasta el 16 de diciembre. La iniciativa nace como una propuesta formativa práctica y participativa, en la que los participantes se acercarán a esta disciplina mixta de forma lúdica y accesible independientemente de sus conocimientos.

Los miércoles, de 19.00 a 21.00 horas, acogerá las clases el aula Multiusos 1 del Centro Cultural Universitario, situado en la edificación compartida con la cafetería del Campus. A lo largo de las sesiones se trabajará de forma integrada la interpretación, el canto, la expresión corporal y el movimiento escénico, por medio de juegos, ejercicios prácticos y de la representación de escenas y funciones musicales.

Algunos de los principales objetivos de este taller son la mejora de la coordinación entre interpretación, la voz cantada y los movimientos, así como el fomento de la confianza, autoestima y seguridad escénica.

Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo hasta las 23.59 horas del jueves 17, enviando un correo electrónico a cultura.ferrol@udc.es o llamando al 881 013 697. La tarifa general es de 90 euros, 40 para alumnado de la UDC y 70 para el resto de la comunidad universitaria. Además, en caso de situación de desempleo o discapacidad se reduce el precio a 45 euros.

Docentes

Este taller será impartido por dos profesionales de la RockSchool Center con amplia experiencia en el sector. Por una parte está Alex Rocha que, con más de 10 años de formación en la Escola de Teatro de Narón, se especializa en teatro musical y creación colectiva, aparte de contar con experiencia tanto como actor como director. Asimismo, Irene Varela es titulada en Piano y cuenta con una gran trayectoria docente como profesora de canto, técnica vocal y solfeo.

El preestreno de la obra ‘Rebelde y Revoltoso’ se celebró este mismo mes de junio en el teatro Colón

La obra debut del teatro musical de la Rockschool, un tributo a 'Matilda', se estrena el sábado en Sillobre

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