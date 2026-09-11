La Xunta asegura que “Galicia quere ensaiar a economía do hidróxeno”
El CIS de A Cabana volvió a reunir, por quinto año, a expertos para abordar el futuro de esta tecnología
El Clúster de Enerxías Renovables de Galicia –Cluergal– congregó este viernes en el CIS a más de 80 personas interesadas en el desarrollo y las posibilidades del hidrógeno verde. Entre ellos estaba el director xeral de Política Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, que incidió en que Galicia quiere “ensaiar a economía do hidróxeno” y que prueba de ello es la existencia de iniciativas –como las locales ValdoEume o H2Pole– que demuestran que “o tecido empresarial galego non está a esperar a que o futuro chegue, senón que o está construíndo”.
Fernández Vila señalo que el hidrógeno verde “debe consolidarse como un vector clave na descarbonización daqueles sectores onde a electrificación directa non é viable”, como la industria pesada, el transporte marítimo o los procesos térmicos de alta temperatura. Además, destacó las condiciones que tiene la comunidad autónoma en este sentido, al contar con “un recurso renovable extraordinario, tanto eólico como hidráulico, unha posición xeoestratéxica idónea e un ecosistema industrial maduro e tecnoloxicamente avanzado”. Con todo, deseó que el valor añadido “quede na casa”, para lo que hace falta “un marco normativo áxil que dea seguridade aos investimentos, pero tamén a implicación directa dos centros tecnolóxicos, das universidades e das empresas”.
Por último, el director xeral trazó un paralelismo entre el hidrógeno y la eólica. “Fomos pioneiros no desenvolvemento da enerxía eólica hai décadas e hoxe volvemos estar na casilla de saída dunha carreira industrial decisiva”, subrayó.
Representantes de Navantia, CTAG, ITG, Plocan, Univergy, Clantech, Tecnalia, Neuwalme o digHy, entre otras empresas, se dieron cita en el CIS para analizar la situación actual convocadas por Cluergal. Su secretario general, Nonito Aneiros, defendió la posición de Ferrol para liderar el desarrollo de esta tecnología en Galicia por “experiencia industrial y naval, por infraestructuras portuarias y por conocimiento especializado”. Apuntó que el sector se encuentra ahora en una fase “mucho más exigente” en la que las iniciativas “deben mostrar su viabilidad técnica, económica e industrial. Estamos en una etapa de maduración y selección”, dijo, “en la que avanzarán las iniciativas con energía renovable, financiación y demanda industrial asegurada”. Para ello, añadió, Galicia puede jugar un papel relevante en la cadena de valor, pero para ello “debemos ser capaces de transformar ese potencial en inversiones y proyectos reales”.
Sobre este punto de manifestó, Juan Hidalgo, de Univergy, que explicó que en el presente año ya se “están evidenciando las primeras muestras de consolidación tanto tecnológica como normativa y de mercado”.