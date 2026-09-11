La candidatura única de FeC, EU, Anova, Sumar y Podemos se dará a conocer este otoño
Representantes de las formaciones se reunieron en Canido para trabajar en su documento de primarias
Representantes locales de las formaciones Ferrol en Común (FeC), Esquerda Unida (EU), Anova, Sumar Galicia y Podemos mantuvieron este jueves una reunión en el centro cívico de Canido para trabajar en el documento de primarias que dará forma a su candidatura unitaria de cara a los comicios municipales de 2027.
A través de un comunicado, las cinco formaciones detallaron que la mencionada hoja de ruta se presentará en una asamblea única a través de la cual se configurará una lista “plural, de esquerdas e vencellada á cidadanía” que se dará a conocer a lo largo del otoño. “Todas as organizacións que confluen neste espazo amosaron a súa disposición a chegar a acordos, a elaborar un censo común e, unha vez superado ese chanzo, realizarase un programa, traballado conxuntamente coa sociedade civil”, apuntaron.
A este respecto, las agrupaciones incidieron en que su propuesta tendrá como objetivos “recuperar todos os dereitos sociais arrebatados en materia de vivenda, emprego, feminismo ou benestar”, así como “frenar a vaga da ultradereita coa unión de todas as persoas que procuran o ben común”. Por último, las entidades criticaron “as políticas do ladrillazo e privatización que propugna o Partido Popular de Ferrol que dilapidan o diñeiro público e deixan atrás as necesidades reais” de la ciudadanía, afirmando, de este modo, que “só dende a unidade” podrán tumbarse.