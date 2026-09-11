La bauxita y el gas representan el 53% del tráfico portuario de Ferrol

Un portacontenedores en Caneliñas Martín Barreiro

Dos mercancías –la bauxita y el gas natural licuado– y otros tantos países –Guinea y Estados Unidos– son las principales referencias, en términos cuantitativos, del tráfico de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. La memoria del organismo que preside desde junio José Antonio Álvarez Vidal sitúa ese eje por encima del millón de toneladas, en unos muelles que, sin contar los transbordos, sumaron a lo largo de 2025 algo más de 7.000.000 toneladas.

La profunda vinculación de las instalaciones portuarias del norte gallego con el sector energético se ha resentido tras la pérdida que supuso para el balance y la actividad del organismo la práctica desaparición –a pesar de que en el ejercicio pasado todavía se embarcaron 150.000 toneladas– del que durante varias décadas fue su principal mercancía, el carbón. Con todo, el peso energético sigue siendo poderoso entre los grandes grupos de mercancías, como es el gas natural licuado con el que opera la planta de gas de Mugardos –1,8 millones de toneladas en 2025–.

El año pasado supuso un punto de inflexión en la tendencia negativa del Puerto iniciada con el cierre de la central térmica de As Pontes, que llegó a absorber cinco millones de toneladas anuales, pero otras mercancías vinculadas también al sector de la energía tuvieron un buen año. El gas natural licuado es el mejor ejemplo –y la dinámica positiva continúa este año–, con 1,8 millones de toneladas a las que hay que sumar la aportación –de 574.000– de fuel oil, una cantidad que está relacionada con el acuerdo de suministro de la Armada con Forestal del Atlántico mientras se reforman los depósitos militares de O Vispón.

El carbón, como se recordará, también hizo su aportación, con las 150.000 toneladas que, tras el cierre de la térmica, estaban esperando un nuevo destino. La contribución energética se completó con la actividad de la planta de Masol Iberia Biofuel, que entre aceites desembarcados –106.000 toneladas– y biodiésel fabricado –más de 64.000–, permitió sumar otras 170.000 toneladas al balance de tráficos del organismo.

A pesar del incremento sustancial del gas natural licuado, la mercancía con más peso en la actividad de los muelles de Ferrol y San Cibrao fue la bauxita, un mineral que se emplea para su transformación en la planta de Alcoa en la dársena lucense. Fueron cerca de dos millones –1,97, en concreto– que se completan con la otra parte del proceso, protagonizada por la alúmina –766.000 toneladas–.

El resto de las mercancías movidas en las dársenas gestionadas por la Autoridad Portuaria que alcanzan los seis dígitos son la sosa cáustica –más de 157.000– y, ya operados en muelles de servicio –no concesionados– el maíz, con más de 113.600 toneladas, la chatarra –185.000– y la madera, que se aproximó a las 350.000 toneladas. El acero fabricado en Megasa no alcanzó las 90.000 toneladas y los contenedores aportaron algo más de 47.000, por debajo del cuarzo y el granito, con casi 57.000.

Sin contar los transbordos, el 30% de las mercancías movidas en los muelles que administra el Puerto se exportaron, pero con una distribución desigual en función del tipo de infraestructura. En las que son de servicio del organismo, se cargaron más mercancías –850.000– que las que se desembarcaron –523.000–, mientras que en las que son concesionadas la distribución fue muy desigual, a favor de la importación: 1,24 millones se cargaron y 4,3 se embarcaron. En el conjunto, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao sigue siendo un complejo eminentemente importador, aunque el desequilibrio se ha ido corrigiendo en los últimos tiempos y lo seguirá haciendo con el asentamiento de SAIC Motor en la dársena de Caneliñas.