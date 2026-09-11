La AXF, representante gallega en el Encuentro de Asociaciones de Personas Sordas en Cantabria

La delegación local durante el encuentro en Cantabria Cedida

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) ha sido la única entidad de su ámbito de la comunidad gallega que ha participado en un encuentro de carácter nacional que aglutinó a organizaciones del norte peninsular y que se celebró en la localidad cántabra de Astillero.

La cita, organizada por la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria, “constituye un espacio fundamental para favorecer la convivencia, el intercambio de experiencias y el conocimiento entre el asociacionismo”, explican. También sostienen que estos eventos sirven para “establecer nuevos vínculos y dar a conocer la realidad, la cultura y el patrimonio de los diferentes territorios participantes”.

Desde la AXF se destaca la importancia de aprovechar estas iniciativas “para poner en valor Ferrol y su comarca, mostrando su riqueza cultural, sus costumbres, su patrimonio y su potencial turístico”. En este sentido indican que, “la participación en Astillero permitió establecer además un interesante vínculo entre dos territorios con una importante tradición e historia naval, compartiendo experiencias y poniendo en común parte de su identidad ligada al mundo de los astilleros”

La AXF considera que “Ferrol podría convertirse en un punto de referencia para la celebración de futuros encuentros de estas características, ofreciendo a las asociaciones participantes la posibilidad de conocer de primera mano la cultura y las tradiciones gallegas, así como el patrimonio histórico, industrial y turístico de Ferrolterra”.

Promoción del territorio local

Desde la AXF precisan que “estos encuentros no solo sirven para visibilizar a las personas sordas y el trabajo que desarrollan nuestras entidades, sino también para dar a conocer el territorio en el que vivimos, mostrar todo lo que puede ofrecer y generar nuevas oportunidades de intercambio y colaboración”.

Por otra parte, este viaje ha supuesto “un paso más” en el objetivo de la entidad de “seguir trabajando por la visibilidad de las personas sordas, al mismo tiempo que se promociona Ferrolterra como un territorio abierto, accesible y con capacidad para acoger iniciativas de carácter asociativo y cultural”.

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra agradece a través de un comunicado a la organización cántabra y a todas las entidades que han participado por la acogida que han tenido “y la oportunidad de compartir esta experiencia, que ha dejado como resultado nuevos vínculos, aprendizajes y la ilusión de volver a encontrarse en Galicia”, afirman desde la entidad.