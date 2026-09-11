La Audiencia ratifica la condena de un ladrón reincidente de Ferrol

La Audiencia Provincial emitió veredicto el pasado mes de abril AEC

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ratificó recientemente la condena de dos años de prisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol impuesta de conformidad a un vecino de la ciudad naval por un delito de robo con fuerza en un establecimiento de hostelería del barrio de O Inferniño.

Los hechos, como recoge el escrito del organismo judicial, se remontan a la madrugada del 24 de octubre de 2024, cuando el acusado fracturó el ventanal exterior del local, situado en la avenida de Viveiro, para acceder a su interior. Una vez dentro, el hombre forzó la caja registradora, haciéndose con 150 euros que estaban almacenados en el cajetín, y otros 1.000 ocultos bajo este. Asimismo, también se hizo con varias monedas de varios países que el titular de la cafetería guardaba, así como un pequeño bote de té de color rojo con mecheros y abridores.

El individuo, señala el documento, fue aprehendido poco después por agentes de la Policía, localizándose entre sus pertenencias el compartimento del dinero sustraído, un martillo y una pata de cabra de pequeñas dimensiones, el recipiente encarnado, el dinero extranjero y 82,82 euros en monedas. A este respecto, no se hace mención a los 1.150 euros sustraídos del cajetín, pero se estima que permanecían en el interior del mismo. De igual forma, el escrito señala que los daños en el establecimiento aún no han sido tasados, pero que su titular ha renunciado a tomar acciones legales por estos desperfectos al haber sido indemnizado por su compañía aseguradora.

Lo curioso del caso, no obstante, no es el robo en sí, sino que es el séptimo cometido ese año por el que se le juzga –en febrero, la Audiencia acogió cuatro juicios separados por otros tantos robos en Ferrol y Narón entre junio y julio de 2024, mientras que en abril se celebró otra vista por dos sustracciones más, ambas en mayo del mencionado año en el polideportivo de A Gándara–. Todos estos delitos, como detalló en su momento este Diario, seguían un ‘modus operandi’ similar, accediendo el encausado a los locales o instalaciones deportivas de madrugada y haciendo un destrozo para hacerse con un botín muy inferior a los daños provocados –y en ocasiones ninguno en absoluto– y siendo aprehendido poco después.

Asimismo, como también recoge el escrito judicial –y los de los procedimientos anteriores–, este individuo ya fue condenado por delitos similares hasta en nueve ocasiones por los Juzgados de Ferrol, Vigo y Pontevedra –algo que se ha tenido en cuenta con la cualificación de reincidencia en este proceso–. Sin embargo, la actuación del organismo provincial en este caso no consistió en juzgar los hechos, sino en la ratificación de la condena, un paso necesario al ser por conformidad.