José María Aznar y Ana Botella, de paseo por Ferrol

Jose María Aznar y Ana Botella, de paseo por la calle Real Cedida

No es la primera vez que José María Aznar visita Ferrol. Lo hizo como presidente del Gobierno en varias ocasiones, especialmente para actos de entrega de buques de la Armada pero ahora, mucho más distendido, se pasea por el centro de la ciudad con su esposa, la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, que también participó en actos oficiales en la ciudad naval, como madrina del buque 'Galicia', entre otros.

En la tarde de este viernes, ambas figuras públicas llamaron la atención de muchos ciudadanos y ciudadanas, algunas de las cuales no dudaron en preguntarles qué hacían en la ciudad y si ya la conocían.

Sin dar más explicaciones, sonrientes y en un tono cordial, comentaban que "estamos dando una vuelta" y que esta no era la primera ocasión en la que visitaban la ciudad naval. Se desconoce, por tanto, si la visita ha sido de ocio o para participar en algún acto.

Aunque el expresidente popular tiene amigos en la ciudad herculina, a donde ha venido el año pasado a la boda del hijo de un amigo, hasta ahora no se había visto este matrimonio en Ferrol, que recibe a menudo a caras conocidas, tanto actores como músicos y personajes del mundo televisivo. Ahora, Ferrol también seduce a los políticos.