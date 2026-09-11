El BNG llevará al Parlamento la problemática del transporte de viajeros por carretera en Ferrol

La Xunta volvió a licitar sin éxito el servicio el pasado mes de abril Daniel Alexandre

La problemática del transporte público de viajeros por carretera en Ferrol y su entorno parece lejos de lograr una solución, acumulando cada día quejas por falta de vehículos y refuerzos, servicios insuficientes o paradas que no se efectúan al ir los autobuses llenos. Ante esta situación, el grupo parlamentario del BNG, con el diputado ferrolano Mon Fernández a la cabeza, volverá a llevar esta coyuntura a la cámara autonómica para exigir a la Xunta que tome medidas firmes ante lo que consideran un incumplimiento de los pliegos del servicio.

Desalojados en el túnel de O Sartego, en Fene, los pasajeros de un autobús por una avería Más información

Por medio de un comunicado, los nacionalistas afearon al gobierno gallego que “ningunee aos veciños e veciñas de Ferrol desatendendo unha necesidade básica”. Así, desde la formación se señalaron dos problemas diferenciados pero a la vez interrelacionados: las inadecuadas e insuficientes conexiones entre la ciudad naval y Lugo, que afecta especialmente a los estudiantes universitarios; y el funcionamiento general de la conexión con A Coruña, que es la que acumula un mayor número de incidencias.

En este sentido, desde el BNG se recordó que la Xunta, el pasado mes de abril, abrió una nueva licitación para el lote de este servicio que afecta a Ferrolterra –que en un principio se iba a prorrogar hasta 2030, pero que finalmente no se hizo al constatarse que no cumplía con las necesidades de sus usuarios–, incorporando, entre otras mejoras, una línea directa y diaria con la ciudad amurallada, con parada en As Pontes. Desafortunadamente, ninguna empresa se presentó al procedimiento, por lo que fue declarado desierto.

Respecto a la ruta hacia A Coruña, los nacionalistas ironizaron con que “comeza o curso coas xa habituais históricas avarías”, haciéndose eco de la incidencia registrada el pasado jueves y que obligó a desalojar un vehículo en medio de un túnel de la AP-9 entre Pontedeume y Fene. “É moita hora de que a Xunta tome en serio este problema e obrigue a empresa á cumprir o pactado, isto xa é unha tomadura de pelo”, sentenció Fernández Alfonzo. Ante esta coyuntura, el BNG avanzó que presentará una batería de iniciativas para instar a la Xunta a que tome medidas frente a ambas situaciones.