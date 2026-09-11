El 'Arnomendi' toma parte en otra campaña de vigilancia pesquera

El "Arnomendi" durante una de sus misiones de control pesquero Armada

El patrullero de altura de la Armada “Arnomendi” partió este lunes desde su base en la Estación Naval de La Graña en Ferrol, para desarrollar nuevas campañas de vigilancia e inspección de pesca incluidas en otra edición de la “Campaña Costera del Bonito”, incluida en el Plan General de Vigilancia de Pesca (PGVP), y “Joint Deployment Plan” (JDP) que forma parte del Plan de Despliegue Conjunto para pesquerías de especies demersales y pelágicas en las aguas de la Unión Europea del Atlántico Nororiental 2026.

La participación del “Arnomendi” en esta campaña tendrá una duración de 24 días aproximadamente, estando previsto el regreso a su puerto base en Ferrol a finales del mes de septiembre.

Asimismo, indican desde el Arsenal, durante su navegación, el “Arnomendi” participará como buque de inspección pesquera en la campaña del bonito, y llevará a cabo las misiones de verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados para estas pesquerías, la inspección de las capturas, la revisión de las artes de pesca utilizadas, la vigilancia de zonas y periodos de veda y las actividades que desarrolla la flota pesquera.

Posteriormente realizará funciones como buque de inspección asignado por España en el referido programa internacional (JDP) y llevará a cabo el control específico de las pesquerías de las variedades demersales y pelágicas para garantizar la aplicación uniforme y eficaz de las medidas de conservación y control aplicables a las mismas.

Para desempeñar las tareas de inspección pesquera, el “Arnomendi” contará con la habitual participación de un inspector de la Secretaría General de Pesca.

Encuadrada dentro del Mando de las Unidades de Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (Marfer), esta unidad se encuentra integrada en la Fuerza de Acción Marítima, cuya misión es contribuir a la acción del Estado en la mar mediante la protección de los intereses nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía nacional.